“Hızlı Tren İçin İlk Adımlar Atıldı”

Vali Mustafa Toprak, hem yük hem de yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere planlanan Sivas (Çetinkaya) – Malatya Demiryolu Hızlı Tren projesinin hayata geçirilmesi amacıyla ilk adımların atıldığını söyledi.

Mevcut demiryolunun bahse konu projeye uygun olmaması nedeni ile bağımsız olarak gidiş-geliş yeni bir demiryolu hattının yapılacağını, böylelikle hem seyahat süresinin azalmış olacağını hem de motorlu taşıt trafiğinde rahatlama sağlanacağını ifade eden Vali Toprak, proje kapsamında 35 adet tünel ve 18 adet viyadük, 13 adet köprü yapılmasının, Yazıhan, Hekimhan ve Malatya İstasyon binalarının revize edilerek kullanılmasının planlandığını belirtti.

Malatya il merkezi, Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan ve Hekimhan ilçe sınırları içerisinden geçmesi ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Sivas (Çetinkaya) – Malatya Demiryolu Hızlı Tren projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirme başvuru dosyasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulduğu bilgisini veren Vali Toprak, “Çevresel Etki Değerlendirme başvuru dosyası çevresel etki değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamıştır.

Çevresel Etki Değerlendirme süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne veya direkt olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilecektir” dedi.

Vali Toprak, konunun ilgililer ve kamuoyu ile paylaşılmasında çalışmaların hızlandırılması açısından yarar görüldüğünü sözlerine ekledi ve projenin hayırlı olmasını dileyip emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi