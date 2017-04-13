Hızlı ve Öfkeli 8
Yıllardır birlikte çalışan, adeta aile gibi olan ekibin beyni Dominic Toretto (Vin Diesel), eşi Letty (Michelle Rodriguez) ile balayındayken gizemli Cipher’ın (Charlize Theron) saflarına katılarak en yakınındaki insanlara ihanet etmiştir. Cipher tam bir teknoloji dehasıdır ve gerçek bir kaos çıkarabilmek için Dom’u da yanına çekmiştir. Bu olayın şokunu atlatmaya çalışan ekip, Cipher ve Dom’u durdurabilmek için eski düşmanları Deckard Shaw’un (Jason Statham) da yardımına ihtiyaç duyacaktır.
Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2017
Yapımı : 2017 – ABD
Tür : Aksiyon , Gerilim , Macera , Suç
Süre: 156 Dak.
Yönetmen : F. Gary Gray
Oyuncular : Vin Diesel , Charlize Theron , Dwayne Johnson , Jason Statham , Michelle Rodriguez
Senaryo : Chris Morgan , Gary Scott Thompson
Yapımcı : Vin Diesel , Neal H. Moritz
Diğer Adı : Fast 8, Fast & Furious 8
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