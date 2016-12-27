“Hizmet Üyenin Ayağına Gidecek”
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında yeni bir oda yönetim sistemini hayata geçiriyor. Hayata geçecek olan proje, akredite odalarda 15 Şubat 2017’den itibaren, diğer odalarda ise Haziran 2017’de uygulanacak. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası akredite oda olarak bu sisteme 15 Şubat 2017 tarihi itibariyle geçecek” dedi.
Sistemle ilgili bilgiler veren Erkoç, “Sistem kapsamında Üyelik ve Muhasebe, Bordro ve İnsan Kaynakları ile Stok, Satın Alma, Demirbaş Yönetim Modülleri birbiriyle entegre çalışacak. Ayrıca online belge işlemleri, online aidat ödemeleri, mobil işlemler, dış kurumlarla entegrasyon, EBYS entegrasyonu, TOBB emekli sandığı entegrasyonu da sistem içerisinde yer alıyor” diye konuştu.
SİSTEM NELER GETİRİYOR?
Erkoç, sistemin üyelere getireceği kolaylıklarla ilgili şunları söyledi: “Sitem, en az üyesi olan odanın da en fazla üyesi olanında sorunsuz kullanabileceği bir altyapı olacak. Ayrıca olası bütün güvenlik önlemleri alınmış, yedekli bir yapı, iş sürekliliği merkezi, felaket kurtarma merkezi olan bir sistem. Sistem kapsamında, üyelerimiz hiç odaya gelmeden işlemleri online yapabilecek. Tüm belgelerin online verilebildiği, internet üzerinden barkod ile doğrulanabildiği bu sistemde, üyelerimizle ile iletişimini artıracak, üyelerin katıldığı eğitim, fuar gibi etkinlikleri de takip edebilecek.”
“TÜM KAMU SERVİSLERİYLE TAM ENTEGRASYON OLACAK”
Yeni üyelik veri tabanının tüm kamu servisleriyle tam entegrasyon olacağını kaydeden Erkoç, “MERSİS; kuruluş, kapanış, değişiklik ilanlarındaki bilgi otomatik ve anlık olarak yeni üyelik veri tabanına aktarılacak. MERNİS; yeni üyelik veri tabanı entegre olarak Kimlik Paylaşım Sistemi’nden kişilerin bütün kimlik ve adres bilgilerini alabilecektir. GİB; yeni üyelik veri tabanı Gelir İdaresi Başkanlığı ile tam entegre olarak çalışacak, NACE kodları ve şirket vergi durumu online paylaşılacaktır.
Yeni üyelik veri tabanı tüm TOBB yazılımları ile entegre olacak. Sanayi Kapasite Raporu, Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi, Geçiş Belgesi Otomasyon Sistemi, STAUM (Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi), Sigortacılık Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı gibi yazılımlarla entegre olacak” ifadelerini kullandı.
“ÜYELERİMİZE BÜYÜK KOLAYLIKLAR SAĞLAYACAK”
Erkoç, online belge dağıtım hizmetinin üyelere büyük kolaylıklar sağladığını ifade ederek, şunları söyledi: “Üyelerimiz tüm belgeleri bu sistem üzerinden verebilecektir. Böylece, üyenin herhangi bir belge sureti için odaya gelme külfeti ortadan kalkacaktır. Odamız hizmeti üyemizin ayağına götürecektir. Verilebilecek belgeler ise şöyle; faaliyet belgesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Onaylı Sureti, Sanayi Kapasite Raporu Onaylı Kopyası, Yerli Malı Belgesi, Borsa fiyat cetveli, örf, adet, teamül belgesi, Mücbir Sebep Belgesi, Dış Ticaret Belgeleri, Tır karnesi, Oda-Borsa sicil sureti, Oda sicil ihale belgesi, Ortaklık belgesi ve ticari ikametgâh belgesi. Tüm bu süreçler WEB sayfasından online takip edilebilecektir. Durum değişimlerinde istenilirse e-posta veya SMS ile bilgilendirileceklerdir. Ayrıca Kamu İhale Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Adalet Bakanlığı (UYAP) ve Bankalar ile online paylaşım yapılabilecek.”
Bülten
Başkan, bakışların bile hizmetin üyelerin ayağına götürülmeyeceğini gösteriyor.
Başkan ne dediğinin farkında değil sanırım 20 gün önce bu sitede haber çıkmıştı FKA dan vatandaşa gitmesi gereken 600 bin civarı bir rakam TSO ya verilmek üzere protokol imzası.
Başkan siz bu projeyi yaparken sormadınızmı kimseye
MALATYA haber bu haberi yayınlamadan önce 20 gün önce yayınladığı haberi unuttutumu amaç nedir habercilikmi yoksa ERKOÇ un reklamı mı
Bu TSO yönetimi Malatya sanayisinin en büyük prangasıdır. Sanayici zorunluluğu olmadıkça TSO’ya uğramaz, TSO zaten sanayiye uğramaz. TSO’nun verecek bir şeyi yoktur, olsa olsa alacağı vardır.
Meyve veren ağaç taşlanır. Başkanım yanınızdayız.
Doğru söylüyorsun taşlanır
Yürüyün bizde arkanızdayız rahat olun
Yavuz bey meyve verse taşlanır bu ağaçın sökülmesi lazım iş ehli birinin oturması lazım TSO nun açılımı Ticaret ve sanayi odasıdır Tur şirketi değil . 🙂 TSO tarafından Üyelere msj atılıyor Amerika gezisi yok Kore gezisi yok Tayland gezisi resmen Ticari Turizim odası. başkan fotoraflarını cektire bilmek için 18000 bin Tl ye fotoğraf makinası aldırıyor bu paralar üyelerin cebinden çıkıyor sanayi ile hayatı boyunca bir iştirakı olmuşmu başkanın sanayi üretim personel ne demek açılımları ne demek biliniyormu.? Mesleği Kuyumculuk nerden bilecek. ? Arkasında duranlarında genelde basına düştüğü kadarıyla ve mahkeme sonuçlarına bakıldığında yolsuzluk davalarını görüyoruz . Genç ve başarılı bir oda başkanı lazım malatyaya işten anlayan istanbulda iş adamları malatyanın yerini bilmiyor haritada gösteremiyor bu bizim ticaretdeki sanayideki negatiflerimiz .sayın bakanımızla hiçmi görüşmüyor ticaret bakanımız malatyalı daha ne olsun .? Neden ticaret mahkemesini kurmuyor girişimlerde bulunmuyor başkan ançak ver aidat ver para başka bir şey yok .
başlığa bak hizmet üyenin ayağına gelecek : sana zahmet o koltukta kalkta bir iş adamlarını üyeleri ziyaret et aidat alıp internet haberlerinde yolsuzsuzluk ve laf olsun hizmette olsun mantığıyla sizleri buralarda görmeyelim sayın başkan .iş adamlarının anası ağladı üyelerin nelerle mücadele ediyor senin yaptığın sistem üyelerinin mücadele verdiği şeyler değil .bir internet yazılımını fırsat bulup teknolojiyi kullanıp basına demec verme madem teknoloji ile gündeme gelmek istiyorsun. Ne oldu kurulacak bilgisayar fabrikasına.? Ne oldu kimya fabrikaları .? Ne oldu Arge labaratuvarları.? ne zaman üyelerini canlandıracak sın üyeler yatırım yapacak seviyeye gelecek ticaret mahkemesi yok başkan sulh cezalar bakıyor ticari işlere başkan bu nasıl bir hizmet