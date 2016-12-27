“Hizmet Üyenin Ayağına Gidecek”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında yeni bir oda yönetim sistemini hayata geçiriyor. Hayata geçecek olan proje, akredite odalarda 15 Şubat 2017’den itibaren, diğer odalarda ise Haziran 2017’de uygulanacak. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası akredite oda olarak bu sisteme 15 Şubat 2017 tarihi itibariyle geçecek” dedi.

Sistemle ilgili bilgiler veren Erkoç, “Sistem kapsamında Üyelik ve Muhasebe, Bordro ve İnsan Kaynakları ile Stok, Satın Alma, Demirbaş Yönetim Modülleri birbiriyle entegre çalışacak. Ayrıca online belge işlemleri, online aidat ödemeleri, mobil işlemler, dış kurumlarla entegrasyon, EBYS entegrasyonu, TOBB emekli sandığı entegrasyonu da sistem içerisinde yer alıyor” diye konuştu.

SİSTEM NELER GETİRİYOR?

Erkoç, sistemin üyelere getireceği kolaylıklarla ilgili şunları söyledi: “Sitem, en az üyesi olan odanın da en fazla üyesi olanında sorunsuz kullanabileceği bir altyapı olacak. Ayrıca olası bütün güvenlik önlemleri alınmış, yedekli bir yapı, iş sürekliliği merkezi, felaket kurtarma merkezi olan bir sistem. Sistem kapsamında, üyelerimiz hiç odaya gelmeden işlemleri online yapabilecek. Tüm belgelerin online verilebildiği, internet üzerinden barkod ile doğrulanabildiği bu sistemde, üyelerimizle ile iletişimini artıracak, üyelerin katıldığı eğitim, fuar gibi etkinlikleri de takip edebilecek.”

“TÜM KAMU SERVİSLERİYLE TAM ENTEGRASYON OLACAK”

Yeni üyelik veri tabanının tüm kamu servisleriyle tam entegrasyon olacağını kaydeden Erkoç, “MERSİS; kuruluş, kapanış, değişiklik ilanlarındaki bilgi otomatik ve anlık olarak yeni üyelik veri tabanına aktarılacak. MERNİS; yeni üyelik veri tabanı entegre olarak Kimlik Paylaşım Sistemi’nden kişilerin bütün kimlik ve adres bilgilerini alabilecektir. GİB; yeni üyelik veri tabanı Gelir İdaresi Başkanlığı ile tam entegre olarak çalışacak, NACE kodları ve şirket vergi durumu online paylaşılacaktır.

Yeni üyelik veri tabanı tüm TOBB yazılımları ile entegre olacak. Sanayi Kapasite Raporu, Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi, Geçiş Belgesi Otomasyon Sistemi, STAUM (Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi), Sigortacılık Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı gibi yazılımlarla entegre olacak” ifadelerini kullandı.

“ÜYELERİMİZE BÜYÜK KOLAYLIKLAR SAĞLAYACAK”

Erkoç, online belge dağıtım hizmetinin üyelere büyük kolaylıklar sağladığını ifade ederek, şunları söyledi: “Üyelerimiz tüm belgeleri bu sistem üzerinden verebilecektir. Böylece, üyenin herhangi bir belge sureti için odaya gelme külfeti ortadan kalkacaktır. Odamız hizmeti üyemizin ayağına götürecektir. Verilebilecek belgeler ise şöyle; faaliyet belgesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Onaylı Sureti, Sanayi Kapasite Raporu Onaylı Kopyası, Yerli Malı Belgesi, Borsa fiyat cetveli, örf, adet, teamül belgesi, Mücbir Sebep Belgesi, Dış Ticaret Belgeleri, Tır karnesi, Oda-Borsa sicil sureti, Oda sicil ihale belgesi, Ortaklık belgesi ve ticari ikametgâh belgesi. Tüm bu süreçler WEB sayfasından online takip edilebilecektir. Durum değişimlerinde istenilirse e-posta veya SMS ile bilgilendirileceklerdir. Ayrıca Kamu İhale Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Adalet Bakanlığı (UYAP) ve Bankalar ile online paylaşım yapılabilecek.”

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