“Hizmete Talibim”

AKP Malatya Milletvekili Aday Adayı Dr. Şanal Tosun, seçim propaganda çalışmalarını il merkezi ve ilçelerde yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı eski müsteşar yardımcılarından olan Dr. Şanal Tosun, hizmet sektöründe sağlık mensubu ve bürokrat olarak uzun süre görev yaptığını, burada edindiği deneyimleriyle Malatya’ya hizmeti hedeflediğini bildirdi. Tosun, seçim gezileri sırasında vatandaşlardan büyük teveccüh gördüğünü, aday gösterilmesi ve seçilmesi halinde Malatya’nın başta sağlık sektöründe olmak üzere, çok daha iyi hizmet alması, alt yapısının geliştirilmesi için çaba göstereceğini bildirdi.

Dr. Şanal Tosun, 2011 seçimlerinde AKP’nin 6. sıra milletvekili adayıydı. O seçimlerde, AKP 5 milletvekilliği kazanınca Tosun parlamentoya gidememişti.