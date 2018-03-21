“Hizmetleri Çok Önemli”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat AKP Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ile birlikte AKP Kadın Kolları İl Başkanlığına yeniden seçilen Aynur Oğuzhan’ı ziyaret etti.

“KADINLARIMIZIN HİZMETLERİ ÇOK ÖNEMLİ”

Ziyarette kadınların toplumuzda ve dinimizde ki önemine vurgu yapan Başkan Polat; “AK Parti bir gönül davasıdır ve bu davada kadınlarımızın hizmetlerinin önemi tarif edilemez. İnsanlarımızı topluma kazandıran kadınlarımız hayatımızın her alanında etkili olmalıdır. Yeşilyurt teşkilatımızın ve İl teşkilatı kadın kollarımızın başarılı çalışmaları devam etmektedir. Başkanımızı ve kıymetli ekibini tebrik ediyorum. İlerleyen süreçte büyük projeler ve büyük işlerle beraber olacağız.” dedi.

Ziyarette AKP Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi; “Yeniden bayrağı taşıma görevini üstlenen AK Parti Kadın Kolları İl Başkanımıza bu kutlu yolda başarılar diliyorum. İnşallah güzel çalışmalarda hep beraber davamız için çalışacağız.” şeklinde konuştu.

“2019 ODAKLI BİR DEĞİŞİM SÜRECİ YAŞANDI”

Ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getiren AKP Kadın Kolları İl Başkanı Aynur Oğuzhan; “Bizlere sürekli destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. İl yapılanmamızda %64 oranında değişikliğe giderek yeni yapılanmamızı oluşturduk. Kongre sürecinde bizlere destek veren herkese teşekkür ederim. Bizimle birlikte 13 ilçemizin de yönetimi değişti. 2019 odaklı bir değişim süreci yaşandı. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada davamızı teşkilat mensubu arkadaşlarımızla güçlü bir şekilde anlatmaya her insana ulaşana kadar ev ev, kapı kapı dolaşarak anlatmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bülten- malatyahaber.com