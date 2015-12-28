Hizmette Ayrımcılık İddiası

Hekimhan’ın CHP’li Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Akkaya, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye bağlı 26 mahalle yolunda bugüne kadar bir metre bile asfalt yapmadığını belirterek “Belediye meclislerinde kendilerini temsil ettiğimiz vatandaş bize sert tepki gösteriyor. Vatandaşımızın yüzüne bakacak halimiz kalmadı” dedi. CHP Grup Sözcüsü Hurşit Kuşçu ise “Yol ve asfalt hizmeti alan bazı ilçe belediye başkanlarının Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiği gibi biz de hizmet alıp teşekkür etmek istiyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin dün yapılan oturumunda söz olan CHP’li meclis üyeleri, seçimlerin üzerinden 1.5 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen CHP’li belediyelere bağlı mahallelerin Büyükşehir Belediyesi’nden yol ve asfalt hizmeti alamamasından şikayet etti.

Akkaya: Buraya el kaldırıp indirmek için gelmedik

Meclis toplantısının başında söz alan Hekimhan’ın CHP’li Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Akkaya, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe geneline yaptığı hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ancak 26 mahallede henüz bir metre bile asfalt yapılmadığını belirtti. Mahallere gittiklerinde vatandaşın tepkisiyle karşılaştıklarını belirten Akkaya, “Artık mahallelere gidemez olduk. Vatandaş bizi eleştirip sert tepki gösteriyor. Yolumuz ne zaman yapılacak diye soruyorlar. Sadece el kaldırıp indiriyorsunuz diyorlar. Mahalle yollarında 2 metrede bir derin çukurlar var. Bu yollar ne zaman yapılacak?” diye sordu.

CHP’li üyeyi yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, yolların yapılmamasının herhangi bir ayrımcılıktan kaynaklanmadığını, asfalt çalışmalarının belli bir program dahilinde yürütülmesi nedeniyle birçok yere henüz sıra gelmediğini söyledi. Her bölgeye aynı anda yetişmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Çakır “Programlarımız dahilinde işlerimizi yürütüyoruz. Mutlaka oradaki eksikliklerimiz sadece işin programlanması ile ilgilidir. Malatya’nın her ilçesinde asfaltlama ve yol çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Kuşçu: Biz de teşekkür etmek istiyoruz

Meclis toplantısının bitiminde söz alan CHP Grup sözcüsü Hurşit Kuşçu da, bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi’ne ilettikleri mahalle yollarına ilişkin hiçbir sorunlarının çözülmediğini savundu.

Konuşmasının başında artan terör saldırılarını kınayan Hurşit Kuşçu, sağduyu çağrısında da bulunarak “Bu ülke hepimizin. Kardeşçe, hep birlikte yaşamak zorundayız. Kaosun ve kavganın hiç sırası değil. Türkiye Cumhuriyeti’ne kast eden hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak” ifadelerini kullandı.

Yol hizmeti alan ilçe belediye başkanlarının Ahmet Çakır’a ettikleri teşekkür konuşmalarını zaman zaman basından okuduklarını kaydeden Kuşçu, “Biz de bu hizmetleri alıp biz de teşekkür etmek istiyoruz” dedi.

Kuşçu, şunları söyledi: “Basından okuyoruz. Büyükşehir belediyesinin büyük hizmetlere imza attığını, tarihlerinde böyle kapsamlı bir çalışmanın olmadığını, bu çalışmalarında başta grup yolları olmak üzere asfalt ve yama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini, yıllardır gidilemez yerlere gidildiğini belirterek teşekkür ediliyor. Seçildiğimiz günden beri, yol hizmetleri konusunda hiçbir sorunumuz çözülmedi. Bizler de artık yol çalışmaları nedeniyle tıpkı bu ilçe belediye başkanları gibi teşekkür etmek istiyoruz.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, eleştirileri dikkate alacaklarını belirterek “Bu teşekkürlerin hepsini alacağız. Sahada yoğun çalışmamız devam ediyor ama girmediğimiz köylerimiz var tabi. Yağış mevsiminin yaklaşması nedeniyle acaba yetişmeyecek mi diye endişe ediliyor. Ama Ekim ayı sonuna kadar asfalt çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bu eleştirileri de elbette ki dikkate alacağız. Asfalt ve yol çalışmalarımız devam edecek. Bu teşekkürleri de mutlaka alacağız” sözleriyle Hurşit Kuşçu’ya yanıt verdi.