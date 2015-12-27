“Hocaların Hocasıydı”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Üyesi, basın şeref kartı sahibi gazeteci Hasan Yılmaer son yolculuğuna uğurlanıyor.

19 Ekim’de hayatını kaybeden Yılmaer için, meslek hayatının son 15 yılını geçirdiği Dünya gazetesinde tören düzenlendi. Törene, eşi Naime, oğulları Esat ve Galip, gelini Yasemin, torunu Sedef Yılmaer ile Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve mesai arkadaşları katıldı.

Hasan Yılmaer’in oğlu Esat Yılmaer törende yaptığı konuşmada, “Babamdan öte dostumdu. Mesleğe onun yanında başlamıştım. Meslek büyüğümdü. Ondan aldığım bayrağı en iyi şekilde taşımaya çalıştım. Ustaydı, babaydı… Fakat gururluyum. Ne mutlu bana ki böyle bir babam vardı. Nur içinde yatsın” dedi.

Galip Yılmaer ise üzüntüsünü dile getirirken, babaları Hasan Yılmaer’i uğurlamadığını, kalbine gömdüğünü ifade etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto da, çok değerli bir usta olduğunu belirttiği Hasan Yılmaer’in, 212 Sayılı Yasanın çıkması için büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, Hasan Yılmaer’in cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada Yılmaer’in ailesinin ve iş arkadaşlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Yılmaer’in cenazesi araca konulurken mesai arkadaşları da tabutun üzerine karanfiller attı.

Yılmaer’in cenazesi daha sonra Levent Camisi’ne getirildi. Katafalta konulan Yılmaer’in cenazesinin Türk bayrağına sarılı olduğu görüldü.

Levent Camisi’ndeki törene, Yılmaer’in ailesinin yanısıra CHP Milletvekili Oktay Ekşi, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Ali Şen, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, gazeteciler Halit Kıvanç, Enis Berberoğlu, Haluk Şahin, Faik Çetiner gibi birçok isim katıldı.

– “Çok dürüst bir insandı”

CHP Milletvekili Oktay Ekşi, Hasan Yılmaer’in “hakkı verilmeden gazetecileri çalıştırma” politikasına karşı savaştığını, ölümünün Türk basını için önemli bir kayıp olduğunu ifade etti. Ekşi, Yılmaer’in çok dürüst bir insan olduğunu ve hayatı boyunca başarılı bir gazetecilik sergilediğini de sözlerine ekledi.

Mehmet Atalay da Yılmaer’in Türk basının önemli isimlerin olduğunu belirterek, “Herkesin hocası, hocaların hocası kabul edilebilecek bir değeri kaybettik. Sendikacılığın önemli bir ismi oldu. Fikir işçilerinin bu hakları elde etmesinde çok katkıları oldu. Allah rahmet eylesin. Türk basının başı sağolsun” dedi.

Ali Şen de Hasan Yılmaer’in büyük bir Fenerbahçeli olduğunu ifade ederek, “Çok kibar, nazik, beyefendi bir insandı. Benim de çok yakın arkadaşımdı. Allah rahmet eylesin” diyerek duygularını ifade etti.

Gazeteci Halit Kıvanç ise çok üzgün olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“Hasan ideal bir gazeteciydi. Çok insan yetiştirdi. Kavga etmeden, gülerek eleştirirdi. Dürüst bir insandı. Gerçekten şu anda bir kolu kopan insan ne hissederse ben de öyle hissediyorum. Nur içinde yatsın diyorum. Türkiye’ye hep Hasan Yılmaer gibi gazeteciler gelsin. Örnek bir isimdi.”

Kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Gasilhanesine götürülen Hasan Yılmaer’in cenazesi, yarın Marmaris’te toprağa verilecek.