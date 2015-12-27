Malatya Türk Ocakları’nda her hafta düzenli olarak yapılan toplantıda bu hafta ‘Hocalı Katliamı’ anlatıldı.

Dernek binası Şehit Mürsel Karataş Salonunda düzenlenen sohbet toplantısında Prof. Dr. Taner Tatar, 23 yıl önce, 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece 83’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’den fazlası yaşlı olmak üzere 613 Azeri soydaşın vahşice katledildiği ‘Hocalı Katliamı’nı anlattı. Tatar, belgelere dayandırdığı sunumunda, o gece yaşanan dramı konuklara anlatırken sunum sonunda Ocak Başkanı Nadir Günata, Tatar’a verdiği bilgiler için teşekkür etti.