Hokey Şampiyonası Sona Erdi

Malatya’da düzenlenen Büyükler Bayanlar Açık Alan Hokey Türkiye Şampiyonası sona erdi ve Ankara Çankaya Belediye Spor Kulübü birinci oldu.

Türkiye Hokey Federasyonu’nun 2011 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Bayanlar Açık Alan Türkiye Şampiyonası Malatya Yeşiltepe Spor Kompleksinde gerçekleştirildi.

Yapılan kupa törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Mumcu ve diğer ilgili ve idareciler katıldı.

Beş gün süren müsabakalar neticesinde 40 müsabaka oynandı, toplamda 314 gol atıldı ve birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu.

Büyük Bayanlar Açık Alan Hokey Türkiye Şampiyonasında derece yapan takımlar şöyle oldu: 1. Ankara Çankaya Belediye Spor Kulübü (Büyük Bayanlar Açık Alan Türkiye Şampiyonu olarak ülkemizi Avrupa Salon Şampiyonasında temsil edecek takım), 2. Bolu Abant İzzet Baysal Spor Kulübü, 3. Gaziantep Nizip halk eğitim merkezi spor kulübü.

Şampiyona sonucunda ilk 10 dereceyi elde ederek 2011 – 2012 açık Alan Hokey Süper Liginde oynamaya hak kazanan takımlar şöyle oldu: Abant İzzet Baysal S.K, Alanya Belediye S.K, Anadolu Ateşi S.K, Eskişehir Çamlıca S.K, Çankaya Belediye S.K, Zonguldak Fener S.K, Antalya Polis gücü S.K., Nizip Halk Eğitim S.K.

Müsabakalar sonucunda tertip komitesinin değerlendirme sonucunda ise, En Centilmen takım takım; Malatya Alaca Spor Kulübü, En iyi kaleci; Çankaya Belediye Spor Kulübü Elif Balcı, Gol Kraliçesi; Anadolu Ateşi Spor Kulübü Nurhan Çınar elde etti.