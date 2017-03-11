Hollanda’da Diplomatik Skandal

Türk vatandaşlarıyla buluşmak üzere Hollanda’ya giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Türkiye’nin Roterdam Başkonsolosluğu’na girişine izin verilmedi. Konsolosluğa metreler kala görevli polislerle tartışan Bakan Kaya, “Demokrasiden ve insan haklarından bahsediyorsunuz ancak bizim kendi konsolosluğumuza girmemize, insanlarımızla buluşmamıza engel oluyorsunuz” dedi.

Holllanda’nın Roterdam kentine giderken çeşitli engellemelerle karşılaşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın aracı, Türkiye Başkonsolosluğu’na metreler kala durduruldu. Başkonsolosluğa girişine izin verilmeyen Kaya, polislerle tartışarak duruma tepki gösterdi. Bakan Kaya’nın görevli polise, “Ben insanlarımızla, vatandaşlarımızla buluşmak istiyorum. 2017 yılındayız. Burası Hollanda. Siz demokrasiden ve insan haklarından bahsediyorsunuz ancak bizim kendi konsolosluğuna girmemize, kendi insanlarımızla buluşmamıza engel oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Görevli polis memurunun ise, “Dışarısı çok tehlikeli, bu mümkün değil. Şu anda çok riskli” demekle yetindiği görüldü.

HOLLANDA’DA PROTESTO..

Hollanda’da Türk vatandaşları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam Konsolosluğuna girişinin engellenmesini protesto etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın, Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmemesi üzerine çok sayıda Türk vatandaşı, Başkonsolosluk önünde toplandı. Türk vatandaşları, Bakan Kaya’nın Rotterdam Konsolosluğuna girişinin engellenmesini protesto etti.

iha