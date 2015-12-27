“Horata Çok Büyük Proje”



Toplumun çeşitli kesimleriyle danışma toplantılarını sürdüren Belediye Başkanı Ahmet Çakır, sağlıkçılar, hukukçular, işadamları, muhtarlar, eğitimciler ve Sivil Toplum temsilcilerinden sonra Malatya’da görev yapan imamlarla biraraya geldi.



Müftü Hacı Yusuf Gül’ün yanı sıra 200 civarında din görevlisinin katıldığı Belediye Konferans Salonu’ndaki toplantıya ilişkin olarak belediyeden yayınlanan basın bülteni şöyle:



“Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ‘Ortak Akıl Projesi’ çerçevesinde istişareye önem verdiklerinin belirterek, “Bu çerçevede sizlerle bir araya gelmek istedik. Yapılan çalışmaları ve projelerimizi paylaşarak, fikir ve önerilerinizi almak istiyoruz” dedi.



Şehirciliğin sadece yapılaşmadan ibaret olmadığını, bir şehrin; sorunsuz, modern, planlı büyümesi kadar şehir kültürünün ve medeniyetinin de gelişmesi gerektiğini belirten Başkan Çakır, bilinçli toplum oluşmasında hocaların çok önemli yeri olduğunu kaydetti.



Göreve gelirken bir planlama ile işe koyulduklarını anlatan Çakır, özetle şunları söyledi: “Kısa, orta ve uzun vadeli projelerimizle işe koyulduk. Öncelik sıralaması yaptık. Belediyeyi finansal olarak sağlam bir yapıya kavuşturmak, gelir-gider düzeyini dengeleyebilmek, cari giderleri düşürebilmek, yatırıma daha çok kaynak ayırabilmek, belediyeyi kurumsallaştırabilmek, belediyeyi aktif, dinamik bir yapıya kavuşturabilmek, sorunlarını sağlıklı tespit edebilen, sorunlarına hakim, bunları düzgün projelendirebilen ve bunları en düşük maliyetle halkın hizmetine sunabilen bir yapı için yola çıktık.”



Şehirleri yıkıp yeniden cadde ve sokakları açmanın mümkün olmadığına işaret eden Çakır, “Yeni bölgelerin imara uygun hale dönüştürülmesi, yeni yolların açılması, alt yapı sorunlarının giderilmesi ve mevcut şehrin daha yaşanılabilir modern bir hale dönüştürülmesi için planlamalarımızın bir tanesini de Kent Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları oluşturdu. 1/25000’lik harita çalışması Malatya merkez ile birlikte çevremizdeki 13 yerleşim biriminin çarpık yapılaşmasını önlemek için harekete geçtik. Ulaşım Master Plan çerçevesinde ulaşım planlamasını gerçekleştirdik” bilgisini verdi.



Çakır, şehrin dönüşümünün en zor ve en ciddi projelerden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, fiziki yapıların yenilenmesinin yanı sıra altyapı çalışmalarının uluslar arası standartlarda olmasının büyük önem taşıdığını söyledi.



Çakır, bugüne kadar 50 cadde ve sokakta çalışmaların bittiğini, 30 cadde ve sokakta ise çalışmaların devam ettiğini belirtti.



Slayt gösterisi eşliğinde belediye çalışmalarını anlatan Başkan Çakır, “Yağmur suyu drenaj sistemleriyle su baskınlarına köklü çözüm getirmeye çalışıyoruz. Yol açma ve genişletme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Batı girişinde ayrıca çalışmalar yürütüyoruz. Ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. 3 bölge parkını tamamladık. 3 sabit semt pazarı projesinden biri tamamlandı, birine yakında başlıyoruz. İpek Caddesine Sabit Pazar yeri yapacağız. Yeni alt merkezler büyük önem taşıyor. Karakavak-Tecde bölgesi alt merkez haline geliyor” bilgisini verdi.



Çevre yolundaki alt geçitlerin üstünü kapattıklarını kaydeden Çakır, “Çevre yolu altı ile üstü arasında kopukluk olmaması için önemli bir adım atmış olduk. Yaklaşık 3 milyon lira harcama ile alt geçitlerin üstünü kapatıyoruz. 7 dönümlük bir alan kazandırmış olacağız” dedi.



Çakır, “Yaptığımız çalışmaları kendi imkanlarımızla yürütebilmemiz için araç filomuzu güçlendirdik. 130 yeni araç-gereç ve iş makinesi aldık. Belediyelerin büyük sorunlarından biri de alt şebekenin yeterli olmaması değil, bunların dolu olmasıdır. Yeni aldığımız araçla 1600 çapa kadar kanalizasyon şebekesi açılabiliyor. Daha önce 200 çapa kadar ancak açılabiliyordu. 49 adet yeni otobüs aldık. Otobüs filomuzun yaş ortalaması 8.7 oldu. Türkiye genelinde bu ortalama 12.5 civarındadır. Türkiye’nin en genç filolarından birine kavuşmuş olduk. Temizlik araçlarını tamamen yeniledik” açıklamasında bulundu.



Engelliler için 2 adet araç aldıklarını hatırlatan Çakır, “Puanlama sistemiyle araçlarımız 350 engelli vatandaşımıza hizmet veriyor. Engellimize aylık 100 puan veriliyor. Gittiği yere göre puanları bitene kadar araç hizmetinden yararlanıyor. Hastaneye gidince daha az puan kesiliyor. Arkadaş ziyaret, park gibi dilediği yere götürülüyor. Bu bu araçlarımızın sayısını artıracağız” dedi.



Çakır, Katı Atık Bertaraf Tesisi çalışmalarının sürdüğünü anımsatarak, “Yeni tesis, sadece merkezin değil, civar beldeler dahil Malatya’nın 30 yıllık ihtiyacını giderecek. Ayrıca bölgede ilk defa Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi kurduk” şeklinde konuştu.



Uygulamayı planladıkları projelere de değinen Çakır, “Horata Vadisi Projesi ile 700 dönümlük yeşil alanı Malatya’ya kazandıracağız. Horata Vadisi, çok büyük bir proje. Yeni bir Malatya kurulacak. Bölgemizdeki yapı kalitesinin standartlarını yukarı taşıyacak bir proje. Ayrıca, Nikah Sarayı, Spor ve Yaşam Merkezi, Sanat Galerisi, Sanat ve Kültür Sokağı, Abdullah Gül parkının 3 katı büyüklüğündeki Kültür Park projesi diğer projelerimizden bazılarıdır” dedi.



Başkan Çakır’ın sunumunun ardından söz alan imam-hatipler de çalışmalarından dolayı Çakır’a teşekkür ederek, görüş ve önerilerini sundular.”

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