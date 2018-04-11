HSK’dan Malatya’ya 11 Hakim ve Savcı Ataması

BELEDİYEDEN AYRILAN ZENGİN DE HAKİM OLDU.. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) son kararnamesiyle eğitim ve stajlarını tamamlayan yeni hakim ve savcılardan 11’nin Malatya’ya atandığı bildirildi. Bu arada, aynı kararnamede, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde en son görevi Aile ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü olan, daha sonra hakimliğe başvuran ve kabul edilerek stajını tamamlayan Avukat Gülay Zengin’in de (fotoğrafta) Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine hakim olarak atandığı bildirildi.

MALATYA’YA 7 HAKİM, 4 SAVCI ATANDI..

Adli Yargı hakim ve savcı adayı atamalarına ilişkin kararnamede Malatya’ya 7 hakim ile 4 savcı ataması gerçekleşti.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun ad çekme sonucuna göre oluşturduğu kararname de Malatya’ya yapılan hakim ve savcı atamaları şu şekilde:

Ankara Hakim Adayı Elif Burcu Acar Malatya Hakimliğine,

Ankara Hakim Adayı Gönül Tuba Kayra Malatya Hakimliğine,

Ankara Hakim Adayı Mehmet Ali Kibar Malatya Hakimliğine,

Ankara Hakim Adayı Erhan Aksel Malatya Hakimliğine,

Ankara Hakim Adayı Hasan Arslan Malatya Hakimliğine,

Ankara Hakim Adayı Meliha Esra Şenyiğit Malatya Hakimliğine,

Ankara Hakim Adayı Sevilay Candan Aksaç Doğanşehir Hakimliğine,

Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Hasan Kıran Malatya Cumhuriyet Savcılığına,

Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Ahmet Erhoş Malatya Cumhuriyet Savcılığına,

Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Şerife Mollaoğlu Işık Malatya Cumhuriyet Savcılığına,

Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Murat Şenyiğit Malatya Cumhuriyet Savcılığına.

Kararnameyle; Malatya Cumhuriyet Savcı Adayı Cengiz Uygun ise İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atandı.

GÜLAY ZENGİN ÇORLU HAKİMİ..

Bu arada, memuriyete Malatya Belediyesi’nde 1999’da seçilen MHP’li Mehmet Yaşar Çerçi’nin döneminde başlayan, 2004 yılındaki yerel seçimlerde AKP’den belediye başkanlığına seçilen Avukat Hüseyin Cemal Akın döneminde Malatya Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü görevine getirilen, 2009’da yine AKP’den seçilen Ahmet Çakır döneminde bu görevinden alınan ve 1 yıl sonra mahkeme kararıyla dönen, 2014’te belediyenin büyükşehir statüsüne kavuşmasından sonra Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aile ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü görevine atanan, bu görevde iken hakimliğe başvuran Gülay Zengin’in ataması da, bu kararnameyle yapıldı.

Zengin, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi Hakimliğine atandı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com