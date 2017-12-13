Huduti’nin Korumasında FETÖ Liderinin Şiiri Çıktı

15 Temmuz darbe girişiminde yargılanan tek ordu komutanı olan 2. Ordu eski komutanı eski Orgeneral Adem Huduti ‘nin kendisi ile birlikte aynı davada tutuklu yargılanan yakın koruma astsubayının incelenen dijital materyallerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in şiiri çıktı.

Malatya’daki 15 Temmuz darbe girişimi davasında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin de bulunduğu 6’sı general olmak üzere 27’si tutuklu toplam 76 sanık yargılanıyor.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 8. duruşmasına 3 Ocak 2018’de devam edilecek olan davada yargılanan sanıklara ilişkin dijitallerin inceleme sonuçları ise mahkeme dosyasına gönderilmeye başlandı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin makam kapısında uzun namlulu silahla bekleyen yakın koruma astsubayı tutuklu sanık Fatih Gürcan’ın incelenen dijital materyalinde ilginç bir sonuç çıktı.

Mahkemeye gönderilen Emniyet Terörle Mücadele (TEM) Şubesi İnceleme Ve Tespit Tutanağında, Huduti’nin yakın koruma astsubayı Fatih Gürcan’a ait hard disk ve hafıza kartının incelemesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen’e ait olan ve Gülen tarafından seslendirilen “Kalk ey yiğit uykudan” adlı şirinin ses müzik kaydı bulundu.

Raporda, “’Nj030507 isimli ‘nerdesin ey yiğit ve vangdis’ başlık isimli ses müziği dinlenildiğinde Fethullah Gülen’in seslendirmiş olduğu görülmüştür. Yapılan açık kaynak (internet) araştırmasında FETÖ/PDY Terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in Kalk ey yiğit uykudan adlı şiiri olduğu tespiti yapılmıştır.” denildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com