Hükümet Aslında Neleri Affetti?

Bu af neden bu kadar önemli? Öncekilerden farkı ne? Temel alacaklar affa uğruyor mu? Hangi tür alacaklar siliniyor? Aftan yararlanmak için ne yapmak gerekiyor?

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından açıklanan kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin paket oldukça geniş kapsamlı görünüyor. Fakat bu yapılandırmanın özellikle vergi ve vatandaşı ilgilendiren yönleri dikkat çekiyor.

İşte Vergi Uzmanı Sezgin Özcan’ın HABERTURK.COM’a yaptığı açıklamalar:

BU AF NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? ÖNCEKİLERDEN FARKI NE?

Bu kapsamda bir af daha önce 2003 döneminde 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu’yla getirilmişti. Bugün açıklanan afla bu yapılan affın güncellenmesi söz konusu. Hükümet bu afla birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor ve geçmişe yönelik alacaklarıyla uğraşmak istemiyor.

Öte yandan ödenmemiş vergi ve pirimler şirketlerin kayıtlarını olumsuz etkiliyordu. Şirketler geçmişe dönük uygulamalarının bir kısmını faturalara yansıtmadı. Fakat bunların stoklarda kaydı bulunuyordu. Yani fiilen var fakat kayden yoktu. İşte bu afla hükümet bunları kayda almayı amaçlıyor. Bu işlemle, geçmişe yönelik alacakların uzlaşı içinde yapılması sağlanacak. Mükellefler 2006-2007-2008-2009 yıllarına ilişkin vergi matrahlarının yüzde 15-30 arasında artması söz konusu olabilecek. Kesinleşmiş vergi cezalarının artırılmasına ilişkin ise ÜFE oranı baz alınacak. Stok affıyla da daha önce kayda alınamayan şirket verileri kayda alınmış olacak.

TEMEL ALACAKLAR AFFA UĞRUYOR MU?

Temel alacaklarda vergi ve sigorta primlerinde herhangi bir indirim söz konusu değil. Ama bunların şu ana kadar hesaplanmış yüksek gecikme zammından vazgeçiliyor. Bunun yerine daha reel faiz oranı olan ÜFE oranına göre hesaplanacak. Vergi cezalarında silinme olacak. Bunlar da vergilerin durumuna göre değişecek.

YARGIYA İNTİKAL ETMİŞSE?

Kesinleşmiş vergi affının ödenmesi halinde cezası silinecek. Eğer bu inceleme sonucunda çıkan vergi ve ceza ile ilgili olarak konu yargıya intikal etmiş ise bunun yargı aşamasındaki safhasına göre vergi affının ve cezanın bir kısmından vazgeçilmesi söz konusu olacak. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra iki aylık bir süre verilebilir. Bakanlar Kurulu bu süreyi yasayla uzatabilir.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Matrah arıtımı için beyanname hazırlanması gerekiyor. Kesinleşmiş vergi borcu taksitlendirilecekse bu borçlarına ilişkin bir liste hazırlanması gerekebilir. Borçlar çıkartılacak ve borç yeni hesaplanan faize göre bir ödeme planı çıkarılacak. Bu kapsamda borçlar ödenecek. İtilaflı olanlar için yeni bir başvuru gerekebilir. Her birim için ayrı bir başvuru söz konusu olacak. Kişi bu afların hepsinden faydalanmak zorunda değil.

Sonuç olarak hükümet, vergi incelemeleriyle ilgili olarak geçmişi güncellemeyi hedefliyor. Bu geçmiş alacaklarla uğraşmayarak belli bir hesap standardı getirmeyi ve böylece geçmişe sünger çekip yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor.

“ANAYASA’YA UYGUN”

Vergi Uzmanı Dr. Bumin Doğrusöz:

Daha önce 41811 sayılı af kanunuyla bugün sayın Bakan’ın açıkladığı tasarı bire bir aynı. Maliye Bakanlığı o dönemde bir rakam telaffuz etti. Maliye Bakanlığı’nın dediği rakamdan iki kat fazla çıktı. Bizim vatandaşlarımız vergiden kaçmıyor. Sayın Bakan’ın tahmini toplayamayacakları endişesini taşıdığını sanmıyorum. Vergi affına indirim yapılmaması Anayasa’ya uygun. Vergi taksitlendirilmesi, taksitleri öderken güncel borçların zamanında ödemesi şartı da getirilmiş. Bu çok önemli. Vergiyi ödeyenlere devlet, “Ben sizi çok sıkı takip etmeyeceğim. Kolaylıklar sağlayacağım” diyor. Olumlu karşılanabilir bu af. Metni görmek lazım. Temmuz sonu itibariyle mevcut olan borçlara bakacağız. Ama bu dönemde kimsenin borcu sabit kalmaz. Kimisi uzlaşmaya müracat etti. Bunlar ne olacak? O tarihten sonra uzlaşmış olanlar var, onların durumu ne olacak? Teknik ayrıntı olduğu için incelemek gerekiyor. Ama genel olarak baktığınızda son derece olumlu. Belediyelerin alacakları, TEDAŞ alacaklarında sıkıntı vardı onlar giderilmiş. Bu bakımdan olumlu.