“Hükümet Konağı Bahçesi Olacak”

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, merkezdeki yegane yeşil alan olan Valilik arkasındaki Vilayet Parkı’nın, yeniden düzenlenerek halkın kullanımına açılacağı bilgisi verildi. Valik açıklamasına göre, aslına uygun olarak yeniden düzenlenecek olan parkta sonradan yapılan eklentiler de kaldırılacak. Açıklamada parkın düzenleme yapıldıktan sonra ‘Hükümet Konağı Bahçesi’ olarak hizmet vereceği de belirtildi.

Malatya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şöyle ;

“Bazı mahalli basın yayın kuruluşlarında Vilayet Parkının “yıkılacağı, yerine otobüs durağı, market ve otopark yapılacağına” ilişkin asılsız haberlerin yer alması üzerine, konuya ilişkin açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

Valiliğimizin hizmet binası olarak kullanılan Hükümet Konağının, sahip olduğu özgün mimarisi nedeniyle Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.11.2009 tarih ve 1485 sayılı kararı ile koruma altına alındığı ve restorasyon projesi hazırlanan binada yakın zamanda restorasyon çalışmalarına başlanacağına ilişkin açıklamalar daha önce Valiliğimizce kamu oyuna duyurulmuştu.

Tescil edilen hükümet konağının mütemmimi durumunda olan ve halihazırda bir işletmeci tarafından park-çay bahçesi olarak işletilen Vilayet Parkı, bahsedilen restorasyon projesi kapsamında aslına uygun olarak yeniden düzenlenecek olup, planlanan bu düzenlemede, vilayet parkının otobüs durağı, market, otopark ve benzeri bir amaçla kullanılması yada buradaki ağaçların kesilmesi söz konusu değildir. Alanın aslına uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan restorasyon projesi ile, öncelikle buranın asli-özgün yapısına uygun olmayan tarzda ve malzeme kullanılarak sonradan yapılmış eklenti yapıların kaldırılması, alanın özgün yapısına uygun peyzajının yapılarak tüm halkımıza açık bir “Yeşil Alan” olarak kullanıma sunulması planlanmaktadır.

Kentimizin yeşil dokusunun korunması ve geliştirilmesi konusunda Valiliğimizin hassas yaklaşımını ortaya koyan proje ve uygulamalar kamuoyumuzun malumu iken, Vilayet Parkının ticarileştirileceğine ilişkin kaynağı belli olmayan söz konusu iddialar dayanaktan yoksun kalmaktadır.

Bir kez daha belirtmekte yarar vardır ki, Vilayet Parkının, yeşil alan olarak tüm halkımızın kullanımına açılması dışında, başka bir amaçla kullanılmasına izin verilmesi mümkün olmayıp, bu güne kadar ticari olarak işletilen alan,bundan böyle Hükümet Konağı Bahçesi olarak tüm halkımızın kullanımına tahsis edilecektir. “