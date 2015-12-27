Hükümet Konağında Sona Doğru

1 Eylül 1941 Pazartesi günü yapılan görkemli bir açılış töreni ile hizmete giren Malatya Hükümet Konağı’nın, restorasyon çalışmalarında son aşamalara gelindi. Yıkım ve altyapı çalışmalarının Aralık ayında tamamlandığı çalışmalarda, imalat aşaması devam ediyor. Çalışmalar bittiğinde bina yapıldığı dönemi yansıtacak.



Toplamda yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve 104 odası bulunan tarihi binadaki çalışmalar hakkında bilgi veren Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Başkanı Levent İskenderoğlu, “ Konağın restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.” dedi.



Neler Yapıldı?



Tüm alt yapı çalışmaları bitirilen binada, VRF Sistemi denilen merkezi soğutma ve ısıtma sistemi de kullanılacak. Binada mevcut olan doğalgazla ısınma sistemine de devam edilecek. Buna gerekçe olarakta merkezi sistemin ‘ısıtma’ işlevinin Malatya gibi çetin kış şartlarının olduğu yerlerde yeterli olamayacağı gösterildi. Binanın geçtiğimiz yıllarda pvc doğramayla değiştirilen pencereleri, tekrar ahşap malzemeden aslına uygun olarak yapılıyor. Yapıldığı dönemde, ısının korunması için çift pencere sistemi uygulanan binada, günün şartlarına göre tek pencereye çift cam sistemi tercih edildi. Binadaki tüm kablolar dışardan bakılınca görülmeyecek bir şekilde bazı yerlerde zemin altından, bazı yerlerde ise duvar ve tavanlardan geçirilecek. Binanın genelinde kullanılan ateş tuğlaların, şu anda üretimde olmaması nedeni ile ihtiyaç duyulan yerlerde delikli tuğlalar kullanılıyor. Binanın pencere ve kapı kenarlarını süsleyen çerçeveler (Sövelerin) 1980’li yıllarda yapılan tadilatta kırmızıya boyanırken , son restorasyon çalışmalarında ‘kumlama’ sistemi kullanılarak boyalar çıkarılıp orijinaline uygun hale getirildi. Binanın çoğu yerdeki zemin mozaikleri de yapıldığı dönemdeki haline getirildi.



Daha da Güçlendi.



Tarihi Hükümet Konağı’nın daha önce yapılan testlerde depreme dayanıklığı olduğu anlaşılırken, bu neden ile deprem konusunda herhangi bir güçlendirme çalışmalarına gerek duyulmadığı öğrenildi. Binanın kullanımı sırasında ihtiyaç duyulduğu için geçmiş yıllarda bazı taşıyıcı duvarların kaldırıldığı, bunlarında tekrar eski haline dönüştürülerek yapının daha da güçlü hale getirildiği belirtiliyor. Tarihinde ilk defa bu kadar detaylı olarak çalışma yapılan binanın Ağustos ayı sonu itibariyle hizmete girmesi planlanıyor.



Kaynak : Görüş Gazetesi

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