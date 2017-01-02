AKP’li Çalık, Doğanyol ve Pütürge ilçelerini ziyaret etti. “Kubbe Dağı’nı deliyoruz.” diyen Çalık, buna ilişkin proje ihalesinin yapıldığını bildirdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Rejimle ilgili olarak hiç kimsenin hiçbir problemi asla söz konusu değildir. Bizim problemimiz, hükümet sistemiyle bir problemimiz var. Bu vesileyle biz diyoruz ki, Hükümet siteminin adı Cumhurbaşkanlığı Sistemi olmalı.” dedi.

Çalık, beraberinde AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Partili yöneticilerle birlikte Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde düzenlenen AKP İlçe Danışma Toplantılarına katıldı. Toplantılara Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ve parti ilçe başkanları, parti yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldılar.

Doğanyol ilçesindeki toplantıda konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Çalık, “Şimdi süreç çok zorlu bir sürece girmiş vaziyette. 2016 yılı çok zorlu geçti. Türkiye’nin üzerinden oynana oyunları hepiniz biliyor ve hepiniz biliyor ve ona aslanlar gibi yüreklerini ortaya koyarak dimdik duruyorsunuz. Şimdi FETÖ terör örgütünün işbirliği yaptığı diğer terör örgütleri PKK’sı, DHKP-C’si, PYD’s i dahil olmak üzere hepsi bilsinki bu millet Doğanyol’undan Tunceli’sine, Sakarya’sına, Antalya’sına, Sinop’una Hatay’ına kadar 780 bin kilometre karesi ile 78 milyon nüfusu ile dimdik ayakta ve Türkiye’nin bütünlüğünü asla kimseyi böldürmedi, böldürmeyecek İnşallah. Allah nasip ederse bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Terör örgütleriyle biz mücadele edeceğiz, ülkemizin bütünlüğünü, bayrağımızın sürekli dalgalanması için, ezanımızın susmaması için milletimizin birliği ve bekası için biz elimizden ne geldiyse yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bir can borcumuz var Yüce Rabbime, bu can bu millete, bu ülkeye, bu bayrağa, bu ezana feda olsun diyoruz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız, yaptık, bundan sonrada yapacağız İnşallah.” ifadelerini kaydetti.

Çalık şöyle devam etti:

“Bütün uluslararası güçler Türkiye ile uğraşırken, en önemli problemimiz üzerimizde var olan vesayet anlayışını kaldırmak. Bunun için birçok düzenleme yaptık. Bürokratik vesayet dedik, askeri vesayet edik, yargı vesayeti dedik ve hepsinin de darbeleriyle karşı karşıya kaldık. Hepside demokrasiye darbe vurmak istediler, ülkeyi 10 yıl, 20 yıl, 540 yıl geriye götürdüler. Biz bütün vesayet organlarının ülke üzerindeki demokrasi üzerindeki yapmış oldukları izleri silmek için mücadele ettik. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’nın ilk maddesinde belirtildiği gibi; Cumhuriyet ile yönetilir. Rejimle ilgili olarak hiç kimsenin hiçbir problemi asla söz konusu değildir. Bizim problemimiz, hükümet sistemiyle bir problemimiz var. Bu vesileyle biz diyoruzki; Hükümet siteminin adı Cumhurbaşkanlığı Sistemi olmalı. Yeni bir anayasa teklifimizi önce Anayasa Komisyonuna getirdik ve Anayasa Komisyonu’ndan geçti. Bu teklifimiz nasip olursa Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelecek. Bu teklif size ne getirecek? Bu teklif bir Türkiye Büyük millet meclisi için milletvekillerini ayrı seçeceğiz, iki Cumhurbaşkanımızı ayrı seçeceğiz. Aynı günde bu seçim yapılacak. Aynen belediye başkanlığındaki seçimler gibi. Bir taraftan belediye başkanlarının seçimi için oy kullanıyorduk, diğer taraftan meclis üyeleri için oy kullanıyorduk. Şimdi yanı günde sandıklar ayrı, Cumhurbaşkanını milletimiz seçecek, milletvekillerini milletimiz seçecek. Cumhurbaşkanımız seçildikten hemen sonra hükümeti kuracak. Bakanlar kurulu hazırlanacak ve bakanlar kurulu kurulduğu andan itibaren de hükümet krizlerinden asla bahsetmeyeceğiz. Koalisyon oldu, olmadı, yapıldı, yapılmadı söylemlerine hiç bakmadan Cumhurbaşkanımız direk olarak hükümetini kuracak. Bu taraftan milletimiz milletvekillerini seçecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturacak. Millet tarafından seçilecek bir Cumhurbaşkanı, millet tarafından seçilen bir Meclis var. Milet bunları direk oyları ile seçmiş olacak. 15 Temmuz’da ikinci Kurtuluş Savaşı’nı verdik ve ikinci kuruluş sürecini yaşıyoruz. İnşallah bu kuruluş sürecinde anayasa teklifimiz Meclis’ten geçtikten sonra milletimiz ile buluşacak.”

Çalık, anayasa değişikliği ile ilgili referandumda Doğanyol ilçesinde yüzde 95 oranında destek çıkacağına inandığını söyledi.

Çalık ve AKP İl Başkanı Kahtalı, Doğanyol ilçesinde yeni yapılmakta olan yatırımları da birlikte gezerek incelediler.

Çalık ve İl Başkanı Hakan Kahtalı daha sonra Pütürge ilçesine geçerek burada AKP İlçe danışma kurulu toplantısına katıldılar.

Toplantının açılışında konuşan Çalık, Pütürge ve Doğanyol’un ulaşımda kanayan yarası olan Kubbe Dağı geçidinin aşılması için tünel projesinin hayata geçirilmesi için projesinin ihaleye çıkartıldığını anlatarak, “Kubbe Dağını delmemiz gerekiyor dedik ve bir tünel yapma kararı Ulaştırma Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzce karara bağlandı. Kubbe Dağı’nı deliyoruz. Allah nasip ederse Kubbe Dağı artık geçit verecek. Projesinin ihalesi yapıldı ve yer teslimi yapıldı. Karayolları Genel Müdürümüz ile yaptığım görüşmede proje ihalesini alan firma Kubbe Dağında çalışma yapmak üzere bölgeye gelecek, tünelin nereden geçeceğini, nasıl başlayacağını, nerede biteceğini ve nasıl çalışılacağını burada yerinde görecek. Şimdi projeyi çalışmaya başlıyorlar. Kubbe Dağı tünelimizin ilk adımını atmış oluyoruz. Hayırlı olsun.” İfadelerini kaydetti.

Çalık, anayasa değişikliği referandumunda Pütürgelilerin büyük destek vereceğine inandığını da ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her zamanki desteğin daha fazlasını vereceğine inandığını kaydetti.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com