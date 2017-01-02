“Hükümet Sistemiyle Bir Problemimiz Var”
- AKP’li Çalık, Doğanyol ve Pütürge ilçelerini ziyaret etti. “Kubbe Dağı’nı deliyoruz.” diyen Çalık, buna ilişkin proje ihalesinin yapıldığını bildirdi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Rejimle ilgili olarak hiç kimsenin hiçbir problemi asla söz konusu değildir. Bizim problemimiz, hükümet sistemiyle bir problemimiz var. Bu vesileyle biz diyoruz ki, Hükümet siteminin adı Cumhurbaşkanlığı Sistemi olmalı.” dedi.
Çalık, beraberinde AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Partili yöneticilerle birlikte Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde düzenlenen AKP İlçe Danışma Toplantılarına katıldı. Toplantılara Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ve parti ilçe başkanları, parti yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldılar.
Doğanyol ilçesindeki toplantıda konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Çalık, “Şimdi süreç çok zorlu bir sürece girmiş vaziyette. 2016 yılı çok zorlu geçti. Türkiye’nin üzerinden oynana oyunları hepiniz biliyor ve hepiniz biliyor ve ona aslanlar gibi yüreklerini ortaya koyarak dimdik duruyorsunuz. Şimdi FETÖ terör örgütünün işbirliği yaptığı diğer terör örgütleri PKK’sı, DHKP-C’si, PYD’s i dahil olmak üzere hepsi bilsinki bu millet Doğanyol’undan Tunceli’sine, Sakarya’sına, Antalya’sına, Sinop’una Hatay’ına kadar 780 bin kilometre karesi ile 78 milyon nüfusu ile dimdik ayakta ve Türkiye’nin bütünlüğünü asla kimseyi böldürmedi, böldürmeyecek İnşallah. Allah nasip ederse bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Terör örgütleriyle biz mücadele edeceğiz, ülkemizin bütünlüğünü, bayrağımızın sürekli dalgalanması için, ezanımızın susmaması için milletimizin birliği ve bekası için biz elimizden ne geldiyse yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bir can borcumuz var Yüce Rabbime, bu can bu millete, bu ülkeye, bu bayrağa, bu ezana feda olsun diyoruz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız, yaptık, bundan sonrada yapacağız İnşallah.” ifadelerini kaydetti.
Çalık şöyle devam etti:
“Bütün uluslararası güçler Türkiye ile uğraşırken, en önemli problemimiz üzerimizde var olan vesayet anlayışını kaldırmak. Bunun için birçok düzenleme yaptık. Bürokratik vesayet dedik, askeri vesayet edik, yargı vesayeti dedik ve hepsinin de darbeleriyle karşı karşıya kaldık. Hepside demokrasiye darbe vurmak istediler, ülkeyi 10 yıl, 20 yıl, 540 yıl geriye götürdüler. Biz bütün vesayet organlarının ülke üzerindeki demokrasi üzerindeki yapmış oldukları izleri silmek için mücadele ettik. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’nın ilk maddesinde belirtildiği gibi; Cumhuriyet ile yönetilir. Rejimle ilgili olarak hiç kimsenin hiçbir problemi asla söz konusu değildir. Bizim problemimiz, hükümet sistemiyle bir problemimiz var. Bu vesileyle biz diyoruzki; Hükümet siteminin adı Cumhurbaşkanlığı Sistemi olmalı. Yeni bir anayasa teklifimizi önce Anayasa Komisyonuna getirdik ve Anayasa Komisyonu’ndan geçti. Bu teklifimiz nasip olursa Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelecek. Bu teklif size ne getirecek? Bu teklif bir Türkiye Büyük millet meclisi için milletvekillerini ayrı seçeceğiz, iki Cumhurbaşkanımızı ayrı seçeceğiz. Aynı günde bu seçim yapılacak. Aynen belediye başkanlığındaki seçimler gibi. Bir taraftan belediye başkanlarının seçimi için oy kullanıyorduk, diğer taraftan meclis üyeleri için oy kullanıyorduk. Şimdi yanı günde sandıklar ayrı, Cumhurbaşkanını milletimiz seçecek, milletvekillerini milletimiz seçecek. Cumhurbaşkanımız seçildikten hemen sonra hükümeti kuracak. Bakanlar kurulu hazırlanacak ve bakanlar kurulu kurulduğu andan itibaren de hükümet krizlerinden asla bahsetmeyeceğiz. Koalisyon oldu, olmadı, yapıldı, yapılmadı söylemlerine hiç bakmadan Cumhurbaşkanımız direk olarak hükümetini kuracak. Bu taraftan milletimiz milletvekillerini seçecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturacak. Millet tarafından seçilecek bir Cumhurbaşkanı, millet tarafından seçilen bir Meclis var. Milet bunları direk oyları ile seçmiş olacak. 15 Temmuz’da ikinci Kurtuluş Savaşı’nı verdik ve ikinci kuruluş sürecini yaşıyoruz. İnşallah bu kuruluş sürecinde anayasa teklifimiz Meclis’ten geçtikten sonra milletimiz ile buluşacak.”
Çalık, anayasa değişikliği ile ilgili referandumda Doğanyol ilçesinde yüzde 95 oranında destek çıkacağına inandığını söyledi.
Çalık ve AKP İl Başkanı Kahtalı, Doğanyol ilçesinde yeni yapılmakta olan yatırımları da birlikte gezerek incelediler.
Çalık ve İl Başkanı Hakan Kahtalı daha sonra Pütürge ilçesine geçerek burada AKP İlçe danışma kurulu toplantısına katıldılar.
Toplantının açılışında konuşan Çalık, Pütürge ve Doğanyol’un ulaşımda kanayan yarası olan Kubbe Dağı geçidinin aşılması için tünel projesinin hayata geçirilmesi için projesinin ihaleye çıkartıldığını anlatarak, “Kubbe Dağını delmemiz gerekiyor dedik ve bir tünel yapma kararı Ulaştırma Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzce karara bağlandı. Kubbe Dağı’nı deliyoruz. Allah nasip ederse Kubbe Dağı artık geçit verecek. Projesinin ihalesi yapıldı ve yer teslimi yapıldı. Karayolları Genel Müdürümüz ile yaptığım görüşmede proje ihalesini alan firma Kubbe Dağında çalışma yapmak üzere bölgeye gelecek, tünelin nereden geçeceğini, nasıl başlayacağını, nerede biteceğini ve nasıl çalışılacağını burada yerinde görecek. Şimdi projeyi çalışmaya başlıyorlar. Kubbe Dağı tünelimizin ilk adımını atmış oluyoruz. Hayırlı olsun.” İfadelerini kaydetti.
Çalık, anayasa değişikliği referandumunda Pütürgelilerin büyük destek vereceğine inandığını da ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her zamanki desteğin daha fazlasını vereceğine inandığını kaydetti.
Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Sayin Çalik Malatyaninda sizinle sorunu var.Bunu nasil çözecegiz???
Yillardir vekilsiniz haftada 2_3 kerede malatya ya gelip kamera karsisina cikip ankaradaki siyaseti burda tekrarliyorsunuz.Sayin vekil ilimizde cok sukur internet tv gazete her turlu ilesim araclari mevcut ve malatyamiz ulke gundemine cok hakim.Yaa birgunde allah rizasi icin cik deki sunu yaptik su yatirimlara basladik.su proje sundan gecikti vs diye Malatyalinin akliyla dalga gecmeyi birakin artik…
Demokiresiyi,ozgurlugu,icine,sindiremiyenler
Ya,ataturke,ismet,pasaya,yada,cumhuriyet
Camur,atarlar,sayin,vekiler,malatyanin,sorun
Larina,care,bulunun,birakin,baskanlik,sistemini
Ulkemiz,bu,sistemi,uygulamayaz
Sayın Çalık,mlletin aklıyla alay etme.Yapılan Anayasa değişikliği bal gibi rejim değişikliği.ve kişiye yönelik.lütfen vatandaşa doğruları söyleyin.
Yok sizin milletle demokrasiyle probleminiz var.
Üç güvenlik yasası ile büyük hata yaptınız ( mülki amir izni olmadan bir araç durdurulup arama yapılamadı ) Burhan KUZU – ki kendisi profesör olur – çözüm süreci sonumda hata yaptık dedi. Hükümet sorununuz var. Hükümet hanım , hükümet sizsiniz. Yarın yine kandırıldık hikayeleri dinlemek istemiyoruz. 12 eylül referandumunda muhalefetin karşı çıktığı üç yasa vardı. Bu üç yasa gitti geldi ülkenin elime ayağına dolandı.
Lütfen bu konuyu hafife almayın. Rektör seçimleri ileri demokrasinin son safası oldu. Yakında sınıf Başkan’ı seçiminizde bizzat siz yaparsınız. Nasıl olsa belediye Başkan’ımızın dediği gibi farklıyorum yapanların aklı noksan. Seçime girmeyen rektör ataması ile olağanüstü halimize derman oldunuz. Bari arada sırada akraba, eş dost olmayan numune bir milliyetçi veya sosyaldemokrat rektör atayın da balkon konuşmasının bir gölgesi olsun.
Milleti birbirine kırdırmak için her tülü terörün hedefinde iken, milli bütünlüğün ve milli mücadelenin artırılması gerekirken tutturmuşsunuz bir türkü başkanlık.
Suriye konusunda ilk yapıcı adım atıldığı günden bu güne memleketin başına gelmeyen kalmadı. Ruhsatsız silah cezası , sosyal medyada terörü öven paylaşımlar, milleti dil,din,mezhep ayrımına teşvik eden cüppeli, kedili cahiller konusunda cezalar neden artırılmıyor.
Duvardaki resimlerde ne hikmetse Atatürk resmi yoktur.
Aman Öznur Hanım sen müjde verme. Kime maşallah dediysen iflah olmuyor. Beylerderesi köprüsü, erkenek köprüsü meydanda
Osman,Sen çalışanla çalışmayanı ayırt etmesini bilmiyorsun.Öznur Çalık’ın dışında malatya ya ve Malatya insanına yararlı olan gelmiş geçmiş Milletvekillerinden hangisi bir proje getirdi,hangisini Malatya caddelerinde gördün?İcraatları nedir hele bana bir de…deki ben sana haklısın diyeyim.Laf olsun diye ortaya konuşmak kolay.Atatürk resmine gelince ..Haklısın.Lakin Onuda Öznur ÇALIK illa böyle olsun dememiştir.Öyle olacağını sanan Pütürge insanı yanlışlık yapmıştır. Kanaatim odur ki farkına varsa Öznur hanım kendi eliyle resmini indirirdi…..
Gerçekten Hekimhanlı mısın bilmem ama , ben Ömer Faruk Öz ün projelerine saygım sonsuzdu harcadılar. Mevlüt ASLANOĞLU Maltyaya çok emek verdi sen bunları inkar edemezsin. Atatürk konusu ise kesin birileri yine sizleri kandırmıştır. hep öyle olur.