‘Hüseyin Hoca’ Vefat Etti

Malatya kültürel yaşamının önemli isimlerinden, emekli öğretmen, Araştırmacı- Yazar, Şair Hüseyin Çolak vefat etti.

33 yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra 1996 yılında emekli olan Çolak, Osmanlıca’yı çok iyi biliyor, eski hat çeşitlerini okuyup yazıyordu. Tercüme ettiği Osmanlıca belgelerle Malatya tarihi araştırmalarına çok önemli katkılar sağlayan, birçok belgenin günümüzde değerlendirilmesine vesile olan Çolak, 1967 yılında “Malatya” adlı bir kitap yayınlamıştı. Daha sonra çeşitli araşırmaları, makaleleri ve şiirleri dergi ve gazetelerde yayınlanan Çolak, geçtiğimiz Cumartesi günü kalp rahatsızlığı nedeniyle Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı ve buradaki tedavi girişimlerine rağmen Pazartesi günü öğle saatlerinde vefat etti.

5 çocuk babası olan 74 yaşındaki Hüseyin Çolak’ın cenazesi, 12 Mayıs Salı günü Şehir Mezarlığı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.