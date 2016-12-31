‘Huzur İçinde Yılbaşı İçin Önlemler Alındı”

Yeni yıla huzur ve güven içerisinde girilebilmesi için Valilik ve Emniyet Müdürlüğü tarafından önlemler alındığı açıklandı.

Malatya Valisi Mustafa Toprak, alınan önlemlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yılbaşı süresinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir.

Bu kapsamda; Yılbaşı süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.

Devlet Hastanesi (Erişkin Acil Servisinde) ve Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü (Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisinde) yeterli sayıda sağlık personeli bulunduracaktır, gerektiğinde ise aşağıdaki numaralara başvurulacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında, kurum amirlerinin gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.”

Valilik, vatandaşların yaşayabilecekleri herhangi bir sorunda başvuracakları telefon numaralarını da şöyle açıkladı:

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

155 Polis İmdat

212 55 45 Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü

336 55 47 Trafik Ekipleri Amirliği

324 11 11 Asayiş Şube Müdürlüğü

212 55 00-212 55 08 Santral

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

156 Jandarma İmdat

341 03 10’dan 12’ye kadar Santral

341 03 24 Santral

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

377 10 00 Santral

377 18 67 -1874-1875-1876-1877-1878 ve 153 Zabıta

322 79 98- 326 45 66 ve 110 İtfaiye

237 57 90 Organize Sanayi İtfaiye

336 99 22 Yeni Sanayi İtfaiye

377 74 44 Maski Kanalizasyon

336 14 41 ve 188 Cenaze

FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜ

377 53 00 Santral

TÜRK TELEKOM BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

121 Arıza

555 22 22- 555 10 44 Nöbetçi (Güvenlik) Amirliği

3245603 -3245604 -3245605 – 3245606 – 3245607-Santral

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

324 83 92 Santral

326 22 66 Santral (İl Halk Sağlığı)

KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GEN. SEK.

3245603 -3245604 -3245605 – 3245606 – 3245607-Santral

Yeni Devlet Hastanesi : 444 56 34 Santral

Devlet Hastanesi : 326 15 69 Santral

Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü :

212 10 10’dan 212 10 20’ye kadar Santral

“GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI..”

Emniyet Müdürlüğü de, yılbaşı dolayısıyla genel güvenlik ve trafikle ilgili mevcut önlemlerin yanı sıra ek olarak bir dizi önlem alındığını duyurdu.

Konuya ilişkin olarak Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“2017 yılını karşılarken, vatandaşlarımızın yeni bir yıla huzur, güven ve mutluluk içerisinde girmelerini sağlamak amacıyla genel güvenlik ve Trafik tedbirlerine ek olarak bir dizi tedbirlerin alınması planlanmıştır.

Yılbaşı alışverişlerinin ve ziyaretlerinin huzur içerisinde yapabilmesini için halkın yoğun olarak bulunabileceği alışveriş merkezlerinde ve güzergâhlarda ilave ekipler ile gerekli tedbirler alınmıştır.

Vatandaşlarımızın ve özellikle de sürücüler başta olmak üzere yol kullanıcılarının mevsim şartlarını da göz önüne alarak seyahate çıkmadan önce mutlaka araçlarının bakımlarını yaptırmalarını, mevsim şartlarına uygun kış lastiklerini taktırmaları, trafik kurallarına riayet etmeleri can ve mal kaybının önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Yılbaşı süresince ilimizde trafik kazalarının meydana gelmemesi için motorize trafik ekiplerimiz, Mobese görevlilerimiz yol ve trafik durumuna göre denetimler aralıksız devam edecektir. Şehirlerarası otobüs terminalinde görevlilerimiz tarafından ilimize giriş ve çıkış yapan otobüslerin denetimleri sıklaştırılacaktır.

Ayrıca vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu bozucu davranışların men edilebilmesi amacıyla genel güvenlik ve asayiş hizmetleri ilave tedbirlerle artırılmış olup, yapılacak denetimlerde suç ve suç unsuruna rastlanılması durumunda gerekli işlemler yapılacaktır.

Vatandaşlarımızın şüphelendikleri herhangi bir durum ve konu ile karşılaşmaları halinde “155 POLİS İMDAT” telefonuna bilgi vermeleri, Emniyet Müdürlüğümüzce alınan tedbirlere katkı sağlayacaktır.

Malatya Emniyet Müdürlüğü olarak 2017 Yılının tüm vatandaşlarımız için, sağlıklı, huzurlu, birlik ve beraberliğimizin daha da güçleneceği bir yıl olmasını diliyoruz.”

Bülten- malatyahaber.com