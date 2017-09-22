“Huzur Olursa Ekonomi Büyür”

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, ticaretin ve ekonominin büyümesi için huzurlu bir ortamın şart olduğunu belirterek “Huzurun olmadığı yerde ekonominin büyümesinden söz etmek mümkün değildir. Yaklaşan TSO seçimlerinin de huzur ortamında geçmesi için, nezaket kuralları içerisinde kırmadan, dökmeden, kimseyi incitmeden seçim sürecinin tamamlanmasını arzu ediyoruz” dedi. Milli ekonomi için tarımın en hassas sektörlerden biri olduğunu kaydeden Erkoç, “Siz ne kadar sanayi ülkesi olursanız olun, tarımda kendi kendine yeten bir ülke haline gelmediğiniz zaman o ülkenin sanayisi sizi kurtarmıyor” diye konuştu.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkoç, beraberindeki bir heyetle seçim çalışmaları kapsamında Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformunu (MATHAP) ziyaret etti. Erkoç, MATHAP Başkanı İhsan Akın ve Platformda yer alan yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Akın: Sonuç ne olursa olsun Malatya’mız kazansın

Ziyarette konuşan MATHAP Başkanı İhsan Akın, seçimlerde yarışacak tüm adaylara başarılar dileyerek “TSO seçimleri için üç aday var. Biz bu seçimlerde herkese başarılar diliyoruz ve yolları açık olsun diyoruz. Malatya’mız kazansın. Malatya için hayırlı olan ne ise o gerçekleşsin istiyoruz” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odaları’nın ekonomi ve kalkınma açısından önemli kurumlar olduğuna vurgu yapan Başkan Akın, “Önümüzdeki süreçte tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalarımıza daha da hız kazandırmak istiyoruz. Malatya’nın tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlarının yanı sıra diğer sorunları için istişare ederek sahada aktif çalışmalar yürüteceğiz. Bütün bu çalışmalarda TSO’un desteğini de görmek istiyoruz. TSO seçimleri için üç aday var. Biz bu seçimlerde herkese başarılar diliyoruz ve yolları açık olsun diyoruz. Malatya’mız kazansın. Malatya için hayırlı olan ne ise o gerçekleşsin istiyoruz” diye konuştu.

“Tarım, milli ekonominin temelidir”

“Milli ekonominin temelini tarım oluşturuyor” diyen TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise, “Siz ne kadar sanayi ülkesi olursanız olun, tarımda kendi kendine yeten bir ülke haline gelmediğiniz zaman o ülkenin sanayisi sizi kurtarmıyor. Dolayısıyla MATAP Malatya için önemli bir platform. Ne kadar sanayileşirsek sanayileşelim, tarım her şeyden önemli. TSO olarak kentin ekonomik kalkınmasını oluşturan her sektörün sorunlarına kayıtsız değiliz ve üzerimize düşeni yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Nezaketimize, üslubumuza dikkat edeceğiz”

Seçimlerle ilgili de konuşan Erkoç, bunun demokrasinin bir gereği olduğunu, çıkacak her sonuca saygı duyacaklarını belirtti. Seçim sonrasında esnafın, tüccarın yine aynı kentte yüz yüze bakacağını, birbirleriyle ticari ve sosyal ilişkilerini sürdüreceklerini dikkate alarak, nezaketten taviz verilmemesi gerektiğini söyleyen Erkoç, şunları söyledi:

“Sonuç ne olursa olsun bu sonuca saygı duyacağız. Ama burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta, üslubumuzdur. Nezaketimize, dilimize dikkat ederek seçim sürecinin tamamlanmasını arzu ediyoruz. Çünkü seçim sonrası esnaf yine birbiriyle alış veriş yapacak, yine birbirinin taziyesine gidecek. Hastasını sormaya gideceğiz. Zaten ticaretin ve ekonominin büyümesinin temelinde huzur vardır. Huzur olursa ekonomi büyür. Huzurun olmadığı yerde ekonominin büyümesinden söz etmek mümkün değildir. Biz bu uslüpla davranmaya devam edeceğiz. Nezaket kuralları içerisinde kırmadan, dökmeden, kimseyi incitmeden seçim sürecini tamamlamak istiyoruz. Ben tekrardan seçim sürecinin barış içinde geçmesini ve Malatya’ya hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

MGTC’Yİ ZİYARET..

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC)’ni de ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Erkoç, bir seçim sürecine girdiklerini belirterek,”Biz bu seçimin Malatya’mıza hayırlar getirmesini yürekte temenni diliyoruz. Bu bir yarıştır, başkanlık için aday olan arkadaşlarımızda başarılar diliyorum. Bu seçim, esnafın, tüccarın, işadamın seçimi olduğu için burada birbirimizi incitmeden üslup nezaket kuralları içerisinde seçim sürecinin tamamlanmasının arzusu içerisindeyiz” diye konuştu.

MTSO’nın şehrin birlikteliğini beraberliğini sağlama noktasında önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu vurgulayan Erkoç,”Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu hassasiyetimizi devam ettireceğimiz, önemli olan Malatya’nın ticaret altyapısını sanayi altyapısının zenginleşme noktasında üzerimize ne düşüşmüşse geçmişte yaptığımız gibi gelecekte de bunu ortaya kayacağız” şeklinde konuştu.

Erkoç, TSO’nın temsil ve rica makamı olduğunu icra makamı olmadığını belirterek,” Biz bu noktada temsil olarak elimizde geldiğince en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olduk. Rica noktasında ikili ilişkilerimizi üst seviyede tutarak, iş dünyasındaki arkadaşlarımızın derdine çare olmaya çalıştık” diye konuştu.

MGTC Başkanı Kemal Deniz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,” Şehrimizde yapılacak olan TSO seçimlerinden nedeniyle bir hareketlilik var, bu tatlı hareketlilik şehrimizde de kendisini gösterdi. Biz adaylarımızın hepsini başarılar dilerken, bu şehirdeki esnafın ve tüccarın daha güzel şartlarda çalışmasını sağlayacak projelere kavuşması gerektiği İnancında olduğumuzu ifade etmek istiyorum “ ifadelerini kullandı.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha