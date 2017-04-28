Huzur Operasyonu Bu Kez Akşama Doğru
Türkiye’de eş zamanlı olarak 81 ilde yapılan Huzur Operasyonu kapsamında Malatya’da denetimler yapıldı.
Akşama doğru gerçekleştirilen operasyonda, kent merkezinde İnönü, Kanalboyu, Cezmi Kartay ve Fahri Kayahan Caddeleri’nde asayiş, terör, narkotik, kaçakçılık ve trafik polisleri denetlemeler yaptı.
Kafe ve eğlence merkezlerini denetleyen ekipler, uygulamada, şüphelilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.
Kentin giriş çıkış noktalarında da ekipler şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı.
AA
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