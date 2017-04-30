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Malatya Haber -

Huzur Operasyonunda 12 Firari Yakalandı

Huzur Operasyonunda 12 Firari Yakalandı
  • 30.04.2017
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Türkiye’de eş zamanlı olarak geçtiğimiz 28 Nisan Cuma günü  81 ilde gerçekleştirilen Huzur Operasyonu kapsamında Malatya’da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 12 firari yakalandı.

Malatya’da il merkezi ile ilçelerde  gerçekleştirilen Huzur Operasyonu’nun 90 ekip ve 450 polis ile yapıldığı bildirilirken, polis ekiplerince 3 bin 200 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı ve çeşitli suçlardan araması bulunan 12 firarinin yakalanarak haklarında işlem gerçekleştirildiği öğrenildi.

Huzur Operasyonu esnasında  2 bin TL tutarında idari para cezasının tatbik edildiği belirtilirken, kontrol edilen 500 araçtan 20’sine  54 bin 200 TL para cezası kesildiği, 5 aracın ise trafikten men edildiği kaydedildi.

Yine, polis ekiplerince 200 işyerinin kontrol edildiği, bunlardan 3 tanesi hakkında idare işlem yapıldığı öğrenilirken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve beraberinde 30 tane mermi ele geçirildiği bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- AA

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