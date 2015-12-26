‘Huzurlu Bir Süreç Geçiyor’



CHP adayları Vali, Emniyet Müdürü, Özel İdare Genel Sekreteri, İş Kur, Milli Eğitim ve Tapu Sicil Müdürlerini makamında ziyaret ettiler..

Ziyarete ilişkin basın bülteni şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya 1. sıra adayı Veli Ağbaba ve 2. sıra milletvekili adayı Ali Dağdelen, Malatya Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya’yı, İş Kur Müdürü Durmuş Doğan’ı, Malatya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut’u, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Er’i, Tapu Sicil Müdürlüğünü ve Malatya Valisi Doç.Dr.Ulvi Saran’ı ziyaret ettiler.

“PERSONEL EKSİKLİĞİ VAR”Emniyet Müdürü Kahya’nın ziyarette ilk olarak konuşan CHP Malatya 2. sıra milletvekili adayı Ali Dağdelen, “Emniyet’in işlerinin gittikçe zorlaştığını ben kendi adıma tespit ettim. Bugün yoksulluk arttı ve yoksulluk ile beraber aile veya bireysel sıkıntıların arttığı bu ortamda asayiş ile ilgili sizlere daha çok görevler düşüyor. Diğer taraftan sizin personel eksikliği gibi bir probleminiz olduğunuzu biliyoruz. Tabi güvenlik güçlerinin istenilen kalitede hizmet verebilmesi için yeterli ve kaliteli personel ve ekipmana ihtiyacı vardır. İşsizlik belli bir boyutta. Bu işsizlikle beraber olaylar ve suç oranları da artıyor. Devlet sizlerin eksiklerinizi giderirse işsizlikte de belli bir orada düzelmeler olur ve asayiş olayları daha az olur” diye konuştu.



“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”Dağdelen’den sonra CHP Malatya 1. sıra milletvekili adayı Veli Ağbaba konuştu. Ağbaba, “Sayın müdürümüz Ali Osman Kahya Bey emniyet görevi dışında Malatya’da hakikaten sosyal sorumluluk çerçevesinde çok önemli projelere imza atmıştır. Ben özellikle sokak çocukları ile ilgili olan projeyi çok beğeniyorum. Müdürümü bu konuda tebrik ediyorum. Umarız bu projelerin devamı gelir ve bizler de bu sosyal sorumluluk projelerinde üzerimize düşen ne olursa sizlere katkıda bulunmaktan memnuniyet duyarız. Eğer ülkede yoksulluk ve işsizlik varsa maalesef istenmeyen olaylar oluyor. İnşallah önümüzde ki dönemlerde Türkiye ve Malatya’da ekonomik olarak insanların daha rahat yaşayabildiği ve yoksulluğun olmadığı günler olur” dedi.

“GÖREVİNİZ ÇOK ZOR”Ağbaba konuşmasına şöyle devam etti: “Malatya Emniyet’imizin ve polis arkadaşlarımızın görevlerinin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Zaman zaman siz de başta olmak üzere hayatlarınızı tehlikeye atıyorsunuz. Burada yaşayan yurttaşlarımız ve bizler için ben bu anlamda size ve bütün polis arkadaşlarımıza minnettarlık duyuyorum. Size de görevinizde başarılar diliyorum.”

“HUZURLU BİR SEÇİM SÜRECİ GEÇİRİYORUZ”Son olarak konuşan Malatya Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, “Öncelikle bizi ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Çok huzurlu bir seçim süreci geçiriyoruz. Şuana kadar ilimiz genelinde olumsuz ve tatsız bir olay yaşanmadı. Bu konuda bütün partilerimiz anlayışlı hareket ediyorlar ve sorumluluk bilincini taşıyorlar. Çok şükür başka illerde gördüğümüz duyduğumuz olayları burada yaşamadık. Seçim bitene kadar da inşallah böyle devam eder, diye ümit ediyorum. Ben tekrardan bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KURUMLARA ZİYARETEmniyet ziyaretinden sonra milletvekili adayları İş Kur Müdürü Durmuş Doğan’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaretin ardından adaylar dairede çalışanlarıyla sohbet etti. Adaylar daha sonra sırasıyla Malatya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut’u, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Er’i, Tapu Sicil Müdürlüğünü ve Malatya Valisi Doç.Dr.Ulvi Saran’ı ziyaret ettiler.

Ağbaba ve Dağdelen ve CHP İl Örgütü ile beraber Ferhadiye Mahallesi’nde bulunan esnafları ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinlediler.

BARO..Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya 1. sıra milletvekili adayı Veli Ağbaba, “Eğer bir ülkede yargı bağımsız değilse ve siyasi partilere eşit değilse, o ülkede gerçek demokrasiden söz edilemez” dedi.

CHP Malatya milletvekili adayları Veli Ağbaba, Ali Dağdelen ve CHP İl Başkanı Hüseyin Baştürk 12 Haziran genel seçimlerine 11 gün kala Malatya Baro Başkanı Eyüp Kutlubay’ı ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan CHP Malatya 2. sıra milletvekili adayı Ali Dağdelen “Devletimiz ve Cumhuriyetimizin iki tane söylemi var. Birisi ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ bir diğeri de ‘Adalet Mülkün Temelidir.’ Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne maalesef bunlar halen tartışılıyor. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmamıştır. Adalette mülkün temeli olmamıştır. Tabi bugün burada yargının bir parçası olan barodayız. Yargıya baktığımız da yargı bağımsız, tarafsız ve eşit değildir. Sıkıntılar var. Bu sıkıntı bugünün sıkıntısı değil geçmişte de aynı sıkıntılar vardı. Bugün belki biraz daha arttı. Yargının içerisinde baronun ve avukatların savcı, hakim ve avukat pozisyonlarının eşitsizlikler yarattığını görüyoruz. Bu da ayrıca yargının işlemesinde sıkıntı yaratıyor. Diğer taraftan yargının çalışmasını yasama belirliyor. Yargıda ki sıkıntılar fiziksel veya eleman sıkıntısı dışında çağdaş değerlerde ya da çağdaş çizgiler de hareket etmesini yine yasama belirliyor. Bu durumda umuyoruz adaletteki bu sıkıntılarda düzelir” şeklinde konuştu.

Referandumdan sonra bazı kuşkuların oluştuğunu belirten CHP Malatya 1. sıra milletvekili adayı Veli Ağbaba, “Yargı çok önemli bir konudur. Eğer bir ülkede yargı bağımsız değilse ve siyasi partilere eşit değilse, o ülkede gerçek demokrasiden söz edilemez. Gerçek demokrasinin en önemli koşulu yargının bağımsız olmasıdır. Tabi Türkiye’de son dönemlerde bu konular maalesef çok tartışılıyor. Yargının bağımsızlığı ile ilgili insanların kafalarında kuşkular var. Bizde de referandum sonrasında böyle bir kuşku oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yargının herkese eşit mesafede olmasını istiyoruz. Siyasetin yargının işine karışmamasını istiyoruz. Yargının tamamen kendi içinde geçmişte nasıl işlemişse bunu şimdi de yapması gerekiyor. Eğer geçmişte yapılmış yanlışlarda varsa bunlarında süratle düzeltilmesi gerekiyor. Biz sürekli savunuyoruz yargının Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de siyasilerin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda da yer almaması gerekiyor. Bizim seçim bildirgemizde de var. Eğer biz iktidar olursak, Adalet Bakanı ve Müsteşarı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda yer almayacak” şeklinde konuştu.

Malatya Adliye binasının kullanışsız olduğunu belirten Ağbaba, şunları kaydetti: “Burası avukat arkadaşlarımızın ve yargının çok rahat koşullarda hizmet verebildiği bir yer olmaktan çıkmış. Maalesef adliye binamız yeterli değil. Mutlak suretle yeni bir adliye binasına ihtiyaç var ve sizleri ziyaretimizin amacı iktidara gelirsek yapacağımız projeleri sizlerle paylaşmaktır ve bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.”

Son olara konuşan Malatya Barosu Başkanı Av.Eyüp Kutlubay, “Bizleri ziyaret ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Milletvekili adaylarımıza da başarılar diliyorum. Eğer seçililerse ve meclise girerlerse avukatlarımızın ve adliyemizin sorunları konusunda kendilerinden ciddi destek bekliyoruz. Siyaset kurumu şehrimizin ve ülkemizin bugününü ve yarının şekillenmesinde bence dinamik bir kurumdur. Adaylarımıza seçimlerde canı gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kaydetti. “

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