Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi İlçe Müftülüğü tarafından ‘Hz. Peygamber ve Güven Toplumu’ adlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte, ‘Hz. Peygamber ve Güven Toplumu’ konusunda katılımcılara bilgiler verildi.

Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi İlçe Müftülüğü tarafından ‘Hz. Peygamber ve Güven Toplumu’ adlı etkinlik, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda gerçekleştirildi. Programa, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Müftüsü Ümit Çimen, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanı Hanifi Acar, Battalgazi İlçe Müftü Vekili Ebubekir Onat, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Abdulvahap Şerefhanlı, Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda ilk olarak Ulu Cami İmam Hatibi Sait Uçar ve Kığılı Camii Müezzin Kayyumu Arif Apak tarafından Kur’anı Kerim tilaveti okundu. Programın açılış konuşmasını yapan Battalgazi İlçe Müftü Vekili Ebubekir Onat, Kutlu Doğum Haftası’nın önemine dikkat çekerek, “Yüce Allah’ın bile kendisinin sevilmesinin Resulallah sevilmesinden geçtiğini, hatta günahları bağışlanmanın bile Allah Resuallah (SAV)’den geçtiğini bizlere bildirmektedir. Resulallah (SAV) o kadar emin bir insandı ki, risaletinden önce Mekke’de hepinizin bildiği üzere Muhammedül emin diye çağrılırdı” diyerek, her müminin Peygamberimizi örnek alması gerektiğini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, Kutlu Doğum Haftası’na dikkat çekerek, “Kutlu Doğum’un tarihçesine baktığımızda Peygamberimizin doğumundan sonra 1300’lü yıllarda Muzafferüddin Gökbörü tarafından yani ecdadımızın Peygamberimizin yolundan giden efradı tarafından öne çıkartmak için 1300’lü yıllarda Peygamberimizin doğum günü kutlanmaya başlanmıştır. Daha sonra 1600’lü yıllarda Mevlit’in yazarı olan Süleyman Çelebi, Peygamberimizin doğumu ile yazdığı mersiye günümüze kadar güzel ve iyi günlerimizde mevlidi yad ederek Peygamberimizin doğumunu kutlarız. Peki Peygamberimizin doğumunu niye kutluyoruz? Bunu sorguladığımız zaman karşımıza Peygamberimizin hayatı çıkıyor. Peygamberimizin hayatı ve ahlakı Kur’an dır. Kuran’ın dili, Peygamberimizin hayatıdır. Peygamberimize siz dünyaya niye geldiniz diye sorduklarında, efendimiz, “Ben dünyaya güzel ahlakı tamamlamak için geldim” demiştir. Yani güzel ahlak Peygamberimizin hayatıdır” dedi.

İmanı bozacak durumlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Gürkan, “Bu toplumda hep bizlere namazı bozan, orucu bozan, abdesti bozan şartları öğrettiler. Ama imanımızı bozan şeyler üzerinde çok durmadılar. Esas olan imandır. Eğer imanımız bozulursa her şey bozulur. Onun için imanı bozan durumlara dikkat etmemiz lazım. Her günah içki gibi insanı sarhoş etmiş olsaydı bu memlekette ayık adam kalmazdı. O zaman başkalarının günahlarını aramak yerine, biz kendi ayıplarımızı kapatmaya çalışalım ve biz başkasının ayıbını görsek bile onların ayıbını kapatalım ki Cenab-ı Allah da ahirette bizim ayıbımızı kapatsın. İnsanlara kalp gözüyle bakmayı öğrenebilirsek Allah bizlere bilmediklerimizi de öğretir” diye konuştu.

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen ise, ‘Hz. Peygamber ve Güven Toplumu’ konusuna dikkat çekerek, “Bizi aldatan bizden değildir diyor Peygamberimiz. Mü’min cömert olabilir, cimri olabilir ama yalancı olmaz. Yalanla imanın bir arada olamayacağını bildiriyor efendimiz. Maalesef çarşılarımız, pazarcılarımız ve hayatımızın her aşamasında birbirimizi aldatıyoruz. Mümin hilebaz olmaz. Vay o ölçüde tartıda hile yapanların haline. Peygamberimizin güven toplumuyla ilgili mümin omurgalı adamdır. Müminin eli, gözü kulağı ve sözü adam gibidir. Müminlerde o vasıf beklenir. Peygamberimizin emin sıfatının öne çıkarılmasında birçok hikmetler vardır. Demek ki onun bulunduğu Arap toplumunda biraz yalan, biraz güvensizlik, hilebazlık öne çıkmış. Evet Allah Peygamberimizi o güven ve dürüstlük sıfatıyla öne çıkarıyor. Mümin toplumunda da buna karşı hassasiyetimiz olmalı. Demek ki dürüstlük inancın ve imanın başladığı yerdir” diyerek, güvenli toplumun temelinde güvenilir müminlere olduğuna dikkat çekti.

Yapılan konuşmaların ardından plaket töreni ve ardından da gül fidanı dağıtıldı.

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