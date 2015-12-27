İ.Ü. 38 Öğretim Üyesi Alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, yayınladığı bir ilanla çeşitli fakültelere yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanlı toplam 38 akademik personel alınacağını duyurdu.

Resmi Gazete’nin bugünkü nüshasında yayımlanan ilana göre, İnönü Üniversitesi’ne 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacağı bildirildi.

Son başvuru tarihinin 5 Kasım 2014 olduğu belirtilen ilanda, alınacağı belirtilen ve toplam sayısı 38 olan öğretim üyelerinin fakülte ve unvanlara göre dağılımı şöyle:

Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu – Yardımcı Doçent (4)

Diş Hekimliği Fakültesi – Yardımcı Doçent (4)

Eğitim Fakültesi – Yardımcı Doçent (8), Doçent (3)

Fen-Edebiyat Fakültesi Yardımcı Doçent (2), Doçent (1), Profesör (1)

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi – Yardımcı Doçent (1)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doçent (1), Profesör (1)

İlahiyat Fakültesi – Yardımcı Doçent (1)

Mühendislik Fakültesi – Doçent (1), Profesör (1)

Su Ürünleri Fakültesi – Doçent (1)

Tıp Fakültesi – Yardımcı Doçent (5), Doçent (2), Profesör (1)