İbrahim Tatlıses’e Silahlı Saldırı
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses Şişli’de uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Tatlıses’e 11 el ateş edildi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ hastaneye kaldırılan Tatlıses’in hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Başbakan Erdoğan da ‘gereken her şey yapılsın’ talimatı verdi.
İbrahim Tatlısese Maslakta stüdyo çıkışı, içinde beş kişinin olduğu bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldı. Başından vurulan ünlü türkücü ağır yaralandı. Saldırıda ünlü türkücünün asistanı da vuruldu.
TÜRKÜCÜ İbrahim Tatlıses dün 00.30da Maslak Büyükdere Caddesindeki Nurol Plazanın alt katında bulunan Beyaz TVye ait stüdyoda İbo Şov çekimini tamamladıktan sonra çıkıp arabasına binerken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Ünlü türkücü başından, yanında bulunan asistanı Buket Çakıvı ise omzundan yaralandı. Ünlü türkücü ve asistanı önce Özel Levent Hastanesine kaldırıldı ardından Maslak Acıbadem Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 45 dakika süren bir ameliyatın ardından tekrar ameliyata alınan Tatlısesin durumunun ağır olduğu bildirildi.
İbrahim Tatlısese içinde 5 kişinin bulunduğu Linea marka siyah bir araçtan uzun mamlulu silahlarla ateş açıldığı bildirildi. Çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Tatlısesin eski eşi Derya Tuna ve oğlu İdo başta olmak üzere yakınları ve sevenleri, hastaneye akın etti.
Çete davalarında sanık oldu
Tatlıses, Ocak 1990da Maksim Gazinosunda sahnedeyken bacağından vurulmuştu. Saldırganlar Ramazan Yetişen ve Fuat Aslan, Bize kaset sözü verdi ama yapmadı demişti. Tatlısesin içinde bulunduğu otomobile 18 Mayıs 1998de de Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde pompalı tüfekle ateş açılmış, ünlü türkücü saldırıyı yara almadan atlatmıştı. Tatlıses Ankarada çökertilen Sauna çetesi davası ile İzmirde yapılan çete operasyonu sonrasında açılan Anafor davası iddianamelerinde de sanık olarak yer almıştı.
FERHAT GÖÇER: YAŞAMA ŞANSI YÜZDE 50
Ünlü sanatçının doktorlarıyla görüşen Ferhat Göçer, sıcağı sıcağına VATAN’a açıklama yaptı. Saldırı sonrasında Tatlıses’in beyninde hasar oluştuğunu ifade eden Göçer, “Maalesef yaşama şansı yüzde 50” dedi.
Ünlü Akını
İbrahim Tatlıses’in saldırıya uğradığı haberini alan ünlü isimler soluğu hastanede aldı. Doktorlar ve aileden bilgi almaya çalışan ünlüler arasında Ebru Gündeş, Cengiz Kurdoğlu, Ahmet Selçuk İlkan, Fatih Terim, Selami Şahin, Hakan Altun, Ceylan gibi birçok isim vardı.
İKİNCİ AMELİYATA ALINDI
İbrahim Tatlıses’in durumuyla ilgili, Beyaz Tv’nin İstanbul Temsilcisi Sedat Yazıcı saat 03.00 sıralarında bir açıklama yaptı. Yazıcı “Ben yeni içeriden çıktım ve doktorlar ameliyatın devam ettiğini söylediler. İlk ameliyat sona ermiş ve bu ikinci ameliyatmış. Bu ameliyatın 3 saat kadar süreceği ve sabaha karşı bir açıklama yapılacağı söylendi” dedi.
“FELÇ OLMA İHTİMALİ VAR”
Kral TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay Tatlısesin yakınlarından aldığı bilgileri açıkladı. Akbay Şuanda üçüncü ameliyata alındı. Ne yazık ki İbrahim sol tarafının felç olma ihtimali var. Saldırıyı gerçekleştirenlerin Iraklı olduğunu ve yakalandığını duyduk dedi.
“BİLİNCİ AÇIKKEN BİR TARAFININ TUTMADIĞINI SÖYLEDİLER”
Sanatçı Mahmut Tuncer ise İlk geldiğimizde doktorlar durumun ciddi olduğunu söylemişti. 1.5 saat sonra ise hayati tehlikeyi atlattığını açıkladılar. Ondan sonra ameliyata aldılar. Bundan sonda hayati tehlikesinin olmadığını söylendi. Bilinci açıkken bir tarafının tutmadığını söylediler. Ancak ondan sonra ne olduğunu bilmiyoruz. İçeride kimisi kurşunun sıyırıp geçtiğini söylüyor. Ancak öyle olsa ameliyata gerek olmazdı. İnşallah, Allah Türkiyeye ve sevdiklerine bağışlar. Ameliyat saatler sürebilir açıklaması yaptılar dedi.
“GÜL ATILMASINI İSTERDİK”
Tatlısesin duruma hakkında bilgi almak için hastaneye gelen Burhan Çaçan yaptığı açıklamada 30 senelik dostum. İyi günlerimizi kötü günlerimizi her şeyimizi bir arada yaşadık. Hayranları da sevenleri de hep buradalar. Ailesi kadar canları kadar hepimiz üzgünüz. İbrahim Tatlısese kurşunların değil günlerlin atılmasını isterdik. İnşallah tekrar aramıza katılacak diye konuştu.
ÇAKICI’NIN DURUMU CİDDİ
İzzet Yıldızhan ise Buket Çakıcının sağlık durumunun ciddi olduğunu söyledi.
RİSK AZALDI AMA HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR
Ameliyat sonrası ünlü şarkıçı yoğun bakıma alındı. Ameliyatın ardından açıklama yapan doktorlar Tatlısesin hayati tehlike riskinin azalsa da devam ettiğini ve 24 saat süreyle uyutulacağını söylediler.
Ayağında Kundura türküsüyle tanındı
İBRAHİM Tatlıses 1 Ocak 1952de Şanlıurfada Kürt bir anne ile Arap bir babadan doğdu. Tatlıses olmadan önceki soyadı Tatlıydı. Yedi çocuklu fakir bir ailenin çocuğuydu. İnşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalıştı. Adanalı bir sinemacının, inşaatta sesini duyarak beğenmesi üzerine çeşitli gazinolarda sahneye çıktı. 1975te çıkardığı Ayağında Kundura adlı plakla tüm Türkiyeye sesini duyurdu. Ardından Sabuha, Dom Dom Kurşunu, Bir Mumdur gibi türküleriyle ününü pekiştirdi. Albümlerinin satışı milyonları aştı. Türküleriyle sayısız ödüller aldı. Çok sayıda film çekti, talk show programları hazırladı. Yönetmen, oyuncu, senarist, söz yazarı, köşe yazarı, besteci ve yorumcu Tatlısesin sahip olduğu şirketler grubu; gıda, film, turizm, havacılık ve yayıncılık dallarında faaliyet gösteriyor. Tatlıses, 2007 seçimlerinde Genç Partiden İstanbul 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Partisi, barajı aşamayınca milletvekili seçilemedi.