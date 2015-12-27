İbrahim Tatlıses’e Silahlı Saldırı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses Şişli’de uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Tatlıses’e 11 el ateş edildi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ hastaneye kaldırılan Tatlıses’in hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Başbakan Erdoğan da ‘gereken her şey yapılsın’ talimatı verdi.

İbrahim Tatlısese Maslakta stüdyo çıkışı, içinde beş kişinin olduğu bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldı. Başından vurulan ünlü türkücü ağır yaralandı. Saldırıda ünlü türkücünün asistanı da vuruldu.

TÜRKÜCÜ İbrahim Tatlıses dün 00.30da Maslak Büyükdere Caddesindeki Nurol Plazanın alt katında bulunan Beyaz TVye ait stüdyoda İbo Şov çekimini tamamladıktan sonra çıkıp arabasına binerken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ünlü türkücü başından, yanında bulunan asistanı Buket Çakıvı ise omzundan yaralandı. Ünlü türkücü ve asistanı önce Özel Levent Hastanesine kaldırıldı ardından Maslak Acıbadem Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 45 dakika süren bir ameliyatın ardından tekrar ameliyata alınan Tatlısesin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İbrahim Tatlısese içinde 5 kişinin bulunduğu Linea marka siyah bir araçtan uzun mamlulu silahlarla ateş açıldığı bildirildi. Çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Tatlısesin eski eşi Derya Tuna ve oğlu İdo başta olmak üzere yakınları ve sevenleri, hastaneye akın etti.

Çete davalarında sanık oldu

Tatlıses, Ocak 1990da Maksim Gazinosunda sahnedeyken bacağından vurulmuştu. Saldırganlar Ramazan Yetişen ve Fuat Aslan, Bize kaset sözü verdi ama yapmadı demişti. Tatlısesin içinde bulunduğu otomobile 18 Mayıs 1998de de Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde pompalı tüfekle ateş açılmış, ünlü türkücü saldırıyı yara almadan atlatmıştı. Tatlıses Ankarada çökertilen Sauna çetesi davası ile İzmirde yapılan çete operasyonu sonrasında açılan Anafor davası iddianamelerinde de sanık olarak yer almıştı.

FERHAT GÖÇER: YAŞAMA ŞANSI YÜZDE 50

Ünlü sanatçının doktorlarıyla görüşen Ferhat Göçer, sıcağı sıcağına VATAN’a açıklama yaptı. Saldırı sonrasında Tatlıses’in beyninde hasar oluştuğunu ifade eden Göçer, “Maalesef yaşama şansı yüzde 50” dedi.

Ünlü Akını

İbrahim Tatlıses’in saldırıya uğradığı haberini alan ünlü isimler soluğu hastanede aldı. Doktorlar ve aileden bilgi almaya çalışan ünlüler arasında Ebru Gündeş, Cengiz Kurdoğlu, Ahmet Selçuk İlkan, Fatih Terim, Selami Şahin, Hakan Altun, Ceylan gibi birçok isim vardı.

İKİNCİ AMELİYATA ALINDI

İbrahim Tatlıses’in durumuyla ilgili, Beyaz Tv’nin İstanbul Temsilcisi Sedat Yazıcı saat 03.00 sıralarında bir açıklama yaptı. Yazıcı “Ben yeni içeriden çıktım ve doktorlar ameliyatın devam ettiğini söylediler. İlk ameliyat sona ermiş ve bu ikinci ameliyatmış. Bu ameliyatın 3 saat kadar süreceği ve sabaha karşı bir açıklama yapılacağı söylendi” dedi.

“FELÇ OLMA İHTİMALİ VAR”

Kral TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay Tatlısesin yakınlarından aldığı bilgileri açıkladı. Akbay Şuanda üçüncü ameliyata alındı. Ne yazık ki İbrahim sol tarafının felç olma ihtimali var. Saldırıyı gerçekleştirenlerin Iraklı olduğunu ve yakalandığını duyduk dedi.

“BİLİNCİ AÇIKKEN BİR TARAFININ TUTMADIĞINI SÖYLEDİLER”

Sanatçı Mahmut Tuncer ise İlk geldiğimizde doktorlar durumun ciddi olduğunu söylemişti. 1.5 saat sonra ise hayati tehlikeyi atlattığını açıkladılar. Ondan sonra ameliyata aldılar. Bundan sonda hayati tehlikesinin olmadığını söylendi. Bilinci açıkken bir tarafının tutmadığını söylediler. Ancak ondan sonra ne olduğunu bilmiyoruz. İçeride kimisi kurşunun sıyırıp geçtiğini söylüyor. Ancak öyle olsa ameliyata gerek olmazdı. İnşallah, Allah Türkiyeye ve sevdiklerine bağışlar. Ameliyat saatler sürebilir açıklaması yaptılar dedi.

“GÜL ATILMASINI İSTERDİK”

Tatlısesin duruma hakkında bilgi almak için hastaneye gelen Burhan Çaçan yaptığı açıklamada 30 senelik dostum. İyi günlerimizi kötü günlerimizi her şeyimizi bir arada yaşadık. Hayranları da sevenleri de hep buradalar. Ailesi kadar canları kadar hepimiz üzgünüz. İbrahim Tatlısese kurşunların değil günlerlin atılmasını isterdik. İnşallah tekrar aramıza katılacak diye konuştu.

ÇAKICI’NIN DURUMU CİDDİ

İzzet Yıldızhan ise Buket Çakıcının sağlık durumunun ciddi olduğunu söyledi.

RİSK AZALDI AMA HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR

Ameliyat sonrası ünlü şarkıçı yoğun bakıma alındı. Ameliyatın ardından açıklama yapan doktorlar Tatlısesin hayati tehlike riskinin azalsa da devam ettiğini ve 24 saat süreyle uyutulacağını söylediler.

Ayağında Kundura türküsüyle tanındı

İBRAHİM Tatlıses 1 Ocak 1952de Şanlıurfada Kürt bir anne ile Arap bir babadan doğdu. Tatlıses olmadan önceki soyadı Tatlıydı. Yedi çocuklu fakir bir ailenin çocuğuydu. İnşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalıştı. Adanalı bir sinemacının, inşaatta sesini duyarak beğenmesi üzerine çeşitli gazinolarda sahneye çıktı. 1975te çıkardığı Ayağında Kundura adlı plakla tüm Türkiyeye sesini duyurdu. Ardından Sabuha, Dom Dom Kurşunu, Bir Mumdur gibi türküleriyle ününü pekiştirdi. Albümlerinin satışı milyonları aştı. Türküleriyle sayısız ödüller aldı. Çok sayıda film çekti, talk show programları hazırladı. Yönetmen, oyuncu, senarist, söz yazarı, köşe yazarı, besteci ve yorumcu Tatlısesin sahip olduğu şirketler grubu; gıda, film, turizm, havacılık ve yayıncılık dallarında faaliyet gösteriyor. Tatlıses, 2007 seçimlerinde Genç Partiden İstanbul 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Partisi, barajı aşamayınca milletvekili seçilemedi.