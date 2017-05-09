İç Hat Yolcu Trafiği 69 Bin 547 Oldu

Malatya Havalimanı’nda Nisan ayında 69 bin 547 yolcuya hizmet verildi. DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Nisan Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Nisan ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 69 bin 547 oldu. 2017 Yılı Nisan ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 611, dış hat uçak trafiği 2 olmak üzere toplamda 613 oldu. 2017 Yılı Nisan ayında Malatya Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 494 ton olarak gerçekleşti.

2017 Yılı Nisan Sonu gerçekleşmelerine göre; Malatya Havalimanı’ndan; 266.456 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 2.373’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 1.948 tona ulaştı.

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