“İç Saha Maçlarını İstanbul’da Oynayabiliriz”
TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, ligin ilk yarısını değerlendirerek, “Benim ilk yarıyla ilgili bireysel hedefim 17 maçtan 35 puandı. Tabi bir maçımız da eksik. Küçük bir kaybımız olmasına rağmen yine de iyi bir tablo” dedi.
Takım olarak ligin ilk yarısında gösterdikleri performans hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Gevrek, taraftara transfer müjdeleri de verdi.
“Takım ve teknik heyet daha iyisini yapabilirdi”
Takım olarak sezon başında kurdukları takımla zirveyi hedeflediklerini kaydeden Gevrek, “Ligin ilk yarısını hayırlısıyla tamamladık. Tabi biz kurduğumuz kadroyla zirveyi hedefledik. Bakıldığında 30 puan ve ikincilik fena bir pozisyon olarak görünmüyor. Ancak benim ilk yarıyla ilgili bireysel hedefim 17 maçtan 35 puandı. Tabi bir maçımız da eksik. Küçük bir kaybımız olmasına rağmen yine de iyi bir tablo. Bu takım ve teknik heyet daha iyisini yapabilir miydi? Evet yapabilirdi. Önemli olan sezon sonu bulunacağımız konum. Şampiyonluklar 1 puanla kaybediliyor ya da kazanılıyor ” dedi.
“Sezer ile anlaştık, Yasin Palaz da listemizde bulunuyor”
Adil Gevrek, lige verilen arada yapmayı planladıkları transferle ilgili de, “Transferde eksik bölgelerimize oyuncu takviyesi yapacağız. 3 ya da 4 transfer yapmayı planlıyoruz. Defans için Sezer Özmen ile anlaşmaya vardık. Savunmanın kanatlarına da takviye yapabiliriz. Takımın eski oyuncularından Yasin Palaz da listemizde olan isimlerden birisi. Özellikle sol bek için bir arayışımız var. Forvete de acilen bir pivot özellikli oyuncu takviyesi düşüncemiz var. Bunun dışında orta sahaya da transfer yapacağız. Kaleci transferini gerek görmüyoruz. Ertaç kaleye geçtikten sonra güven veren bir görüntü ortaya koydu. Tabi Hakan da iyi bir kaleci diye düşünüyorum. İkinci yarıya güçlü bir şekilde girmemiz lazım. Tabi takımdan ayrılmak isteyen oyuncularımız da var. Bunlardan birisi Erkan Sekman. Ayrılmak isteyen oyuncularımıza teşekkür eder, her türlü kolaylığı sağlarız” diye konuştu.
“İkinci yarı iç saha maçlarını İstanbul’da oynayabiliriz”
Takımın maçlarını oynadığı İnönü Stadı’nın zemininin bozuk olması nedeniyle ikinci yarı maçlarını dışarıda oynamak gibi bir düşüncelerinin de bulunduğunu belirten Gevrek, “Malumunuz İnönü Stadı artık son sezonunu yaşıyor. Stadın zemini artık müsabaka oynanacak durumda değil. İç saha maçları bizim için şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor. İkinci yarı öncesinde yönetim olarak maçları İstanbul’da oynama gibi bir düşüncemiz var. Özellikle Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa’nın statları olabilir. Buralar için görüşme yapacağız” şeklinde konuştu.
iha
Peki Üniversite stadı düşünülemez mi maç oynamak için zemin nasil bilmiyorum. Ancak İstanbul sonuç alınırsa iyi derler sonuç kötü olursa vay haline başkan
Başkanın fikirlerine katılıyorum ve mükemmel olur neden? sahamızın durumu ortada ve yeni stat için yazan arkadşlar varsayalım ki stat bitti oturmamış bir çim zemin üzerinde nasıl bir futbol oynamayı düşünüyorsunuz mantığım kabul etmiyor ben yönetimin yerinde olsam bu sezon asla oynamam lakin tek şartla bir maç oynatırım oda şampiyonluk garanti olduğunda son iç saha maçı.
Sen şampiyonluğa giden yolda istanbuldaki traftarla gitme gayretine girersen, ve birde şampiyon olursan seneye yeni statda 50 veya 100 kişiye oynarsın.
Istanbula gelin de taraftar destegi nasil olurnus herkes gorsun.Bekliyoruz 🙂
Malatyada yaşıyorum.Fırsat buldukça maçlara gidiyorum.İnönü Stadının zemini berbat.Yeni stad açılana kadar İstanbulda oynanması yerinde bir karar.Havanın ve zeminin güzel olduğu tarihlerde ara sıra Malatyada da oynanırsa malatya açısından iyi olur.
maçlar istanbulda oynanmalı neden diyeceksiniz malatyada taraftar gıtmıyor zaten ıstanbulda malatyalı cok var cok gıden olur maçlara
seyirci İstanbulda daha fazla olacaktır
İstanbul enteresan, bakarsınız verim yüksek o zaman sultanbeyliğine veya Esenlere yeni bir stad yapılır, Başkan da yönetim de orada zaten, futbolcular da bi daha Malatya’ya gelmez, tesisleri de oraya taşırsınız, takımın adını da Evkur 100.yıl Malatyaspor yaparsınız. Böylece Fahri Kayahanda oturup da 5TL den kaçan seyirciler de Tv.den bile izlemez Malatya maçlarını. Artık takım Malatya’dan çıkmış Istanbul Başakşehir, Kasımpaşa gibi bir takım olmuştur. Bu takımın taraftarları varoşlardır. Gerçek taraftarlar: Çarşı esnafı, Şoförler, Fabrika işçileri, Sanayii eşrafı, Ayakkabıcılar, Akçadağ, Doğanşehir, Pütürge, Hekimhan, Yeşilyurt, Yeşiltepe, Barguzu, Gündüzbey, Kernek, Taştepe, Melekbaba ahalisidir. Doktormuş, hakim savcıymış, başkanmış, kuyumcuymuş palavra…VeSSelam…
Saha konusunda haklısın Başkan ama tesis ve stad konusun da yetkililer hiç birşey yapmıyor yıllardır hem tesis hem sen stad bitirilemedi Malatya gerçekten sahipsiz. Madem bitirilmeyecek hiç yapmayın, ne bizi sabırsız ne de sinir hastası edin nede kendinizi rezil edin ! Kaleci transferi Ertaç ın performansın dan sonra gereksiz keşke hocamız daha önceden bunu yapabilseydi Taraftarın sabrını ölçmek yerine
Sayin baskan,sanpiyonluga,oynayan,takimin
Maclarina,gitmiyorlar,bar,istanbulda,yasayan
Malatyalilar,gitsin bakin,goztepe,ve,eskisehir
Seyircisine,takimlarini,destekliyorlar ornek
Almamiz,gerekir,diye,dusunuyorum
ARKADAŞLAR KENDİNİZE GELİN BOL KEPÇE MİSALİ
HA BİRE DÖKTÜRÜYORSUNUZ.
İstanbul’u düşüneceğinize yeni stadın bir an önce bitmesi için gereken yerlerle konuşulmalı.O zeminde maç yapılmaz, o soğukta maç izlenmez.Futbolcu da taraftar da haklı.
Istanbul da oynayın tam destek verıyorum! Fahrı Kayahan da 250 mılyar ev alıp 5 tl maça vermeyı çok gören bır taraftara ıhtıyacımız yok! Istanbul 10 bın kışı oynar her maç!
İstanbulda degilde bence Berlinde oynansın orda da çok Türk ve malatyalı var.Gidin Allahınızı severseniz eli kendinize güldürtmeyin
Trabzon bile bunu yapmadı.Bi daha böyle şeyler duymayayımnaon olsun,işinize gücünüze bakın biZ burda kazma sapı degiliz ayıp oluyo ama..
Almanyada oynansa daha cok seyirci gelir istanbulda da cok malatyali var disardaki malatyalilar kadar malatyayi sevseler o stad dolar yer kalmaz
çok doğru yerinde bir karar tebrik ederiz başkanı inanın istanbulda takıma sahip çıkarız öyle 2-3 bin değil on katı seyirciyle çoştururuz malatyasporumuzu heyecan verici bir karar umarız gerçek olur.millet dedikodu yapan değil çekirdek çitleyen değil takımı çoşturan seyirci görür.
oldu olacak devre arasına girmişken acil kongre yapın.. takımın adını adil gevrekspor değişin. istanbulda oynayın.. malatyaya da hiç gelmeyin.. ama malatya ismini çıkarın
istanbulda yasayan bir malatyalı olarak heyecanlandık. basak sehir stadını istanbuldaki malatyalıların ful dolduracagına eminim . hic degilse malatya spor ful seyirci karsısında topunu oynar . malatyadaki hemserilerimizde bu karabalıgı gorurse hic degilse ondan sonra kendi statlarını doldurur
Çok doğru bir karar olur. İstanbul’da yaşayan bit Malatyalı olarak güzel haberler bekliyorum. Hayırlısı olsun
Eskişehir, Sivas gibi rakiplerimiz maçlarını kendi yeni sahalarında oynarlarken biz; Istanbul’da oynamayı düşünüyoruz.Sizleri temin ederim hergün yeni stadımızı görüyorum.Çimler serildi, koltuk montajı %90 bitti.Sanırım soyunma odaları,lavabolar ve daire 1 ay sürmez,yani totalde 1,5 ay sonra stadımızı maç oynanmaya hazır hale gelir.Ama seyirciler yani bizler izleyemeyecegiz;çünkü ne bir yol var ne de çevre düzenlemesi… Sayın Gevrek, İstanbul iyi bir seçenek ama kolaya kaçmayın.Bu sene yeni stadyumun yetişmeyeceği gün gibi belli iken ne başkan olarak siz ne de sayın Belediye Başkanı ve diğer yetkililer herhangi bir önlem almadınız şayet almış olsa idiniz hedeflediğimiz 35 puanın çok daha fazlasını alabilirdik.Takımı İstanbul’dIstanbul’da oynatmak en az Malatya”da oynatmak kadar gerekli ve mantık mıdır.Şu stadı bir an önce bitirin de Süper Lig’e yükseldiğimizde ki bizim Allah’ın izniyle çıkacağımıza inancımız tam, orada burada stad aramayalım.Saygılarımla
Istanbulda oynalimasi cok yerinde bir karar cunku malatya stadi takimlar icin standardin altin ve bozuk bir zemin istanbuldaki malatyalilar her maca on bin kisi gider ki takim geliri acisinda iyi bir finansmandir malatyada yasaya kardeslerimiz maca ilgiyi zaten gostermiyorlar yonetim bi sekil maca gelmek isteyenleri yol ucretlerini karsilayabilir belli bir sayida.ist yasayan malatyalilar inan malatya maci oldugu zaman boyle bir atmosferi gormenize isterimmm ve bu takim sampiyon olacak insallah sezer cok yerinde harika bir transfer umuyorumki uzun yillar malatyada sembol olur..sevgilerimle
Malatya’da yaşıyorum. İstanbulda maclar oynansın, bolu maçının kazanılmasında kesinlikle zeminin güzelliğinin payı var. Bunu defalarca yazdım.
Istanbul çok iyi olur.bizim TAKIM teknikbir TAKIM.fiziği iyi olan ve çok koşan takımlar ınönü stadında bizi yener.SEDAT BAŞTA OLMAK ÜZRE sinan erkan a.burak HAKAN gönderilmeli denizli de ziya alkurt var alabilirsen başkan yeni stoper iyi.kaleye ertac geçti şükürler olsun
ADİL GEVREĞİN ZATEN İSTANBULDAN ÇIKTIĞI YOK…YÖNETTİĞİ TAKIMIDA ORDA OYNATMA İSTEİĞİNE ŞAŞIRMAMALIYIZ..AMA SAÇMA TABİKİ..O ZAMAN TAKIMIN İSMİNİ DEĞİŞSİNLER..MADEM MALATYA MENŞELİ DİYİL.
Ne kadar kolay iç saha maçlarını istanbulda oynayabiliriz demek…saçmalık .,,malatya adına karar verme gücünü nerden alıyor..yasin palaz kim trübünlere oynayan başka ne…
saraçoğluyla anlaşsınlar.
Iyi olur mantikli ancak yeni stad yetistirilecekti çimi bile serildiydi ne oldu neden yalan oldu yeni stad
Baskan dogru karar zemin patates tarlasi gibi istanbulda oynansin ic saha maclari hedef sampiyonluk
Yasinide bosver baskan yasin bizim isimize yaramaz kesinlikle sol bek ve fortvet lazim buyuk baskan
Bu işin günahı da sevabı da yönetime ait. İnönü’nün zemin bozukluğu gerçekten oyunu ve dolayısıyla da skoru etkiliyor. Yönetim olarak neye karar verirseniz, bu taraftar size destek verir. Sadece eğer istanbulda oynanırsa maçlar, şampiyonluğumuz garanti olunca, son maçı Malatya’da oynayalım. Allah yardımcınız olsun…
İç saha maçları malatyada oynanması lazım istanbul takımı değiliz biz başkan sen orda ola bilirsin ama saçma bir fikir stadı yetiştirmeye çalış da bari bu fikir bitsin
İstanbul da oynanması fikri güzel.istanbuldaki Malatyalı lar stadı doldururlar.yasini düşünmeyin başkan.yasin gbi bizde topcu var.daha kaliteli adamlar lazım.
Ben sayın başkanımıza sesleniyorum inşallah yazdıklarımızı okuyordur sayın başkanım yaşım 42 biz herhafta macın oynanacağı günü iple cekiyoruz 2.ligdede 1.ligdede malatyadaki genclerin taraftarın sempatisini kaybedersin sayın başkan bu takım bu şehre neşe huzur arrkadaşlık herşeyi veren bir futbol takımı şehrin sempatisini kaybedersin biz yıllardır bu şehirde takımın şampiyon olmasını dört gözle bir sevdayla bekliyoruz.yapmayın malatyadaki malatyalılara bunu yapmayın yenildi alkışladık yendi sevindik halaylar cektik bu sevdadan bizleri mahrum ederseniz hiç bir anlamı kalmaz giresun spor o sahada top oynuyorsa bizim sahamızda her türlü oynanır.