“İçeriğini Öğrenseler Oy Vermeyecekler”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kardak Kayalıklarını ziyaret eden Genelkurmay Başkan Hulusi Akar’ı eleştirerek, “AKP kampanyayı başlattı. Bu kampanyayı Kardak’a çıkışla birlikte genelkurmay başkanı başlattı. Genelkurmay Başkanı Akar’a tavsiyemiz siyasi şovu bıraksın, kışlasına dönsün” dedi.

Parti il teşkilatında basın toplantısı düzenleyen Ağbaba, Anayasa değişikliği sürecini MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Kasım ayındaki bir sözüyle başladığını kaydederek, “Unutulan bir başkanlık, Devlet Bahçeli’nin talebiyle açıldı. Bu talep hangi gerekçeyle, hangi ihtiyaçtan açıldı, tabi bunu bilemiyoruz. Bunu Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan biliyor. Devlet Bahçeli hangi mecburiyetten, mahcubiyetten, teslimiyetten bu unutulan, kimsenin talep etmediği Türkiye cumhuriyetini yok eden başkanlığı, üniter yapımızı zedeleyecek başkanlığı, Türkiye’nin rejimini değiştiren başkanlığı ortaya sürdü onu zaman gösterecek” diye konuştu.

“HER TÜRLÜ ANKETTE ‘HAYIR’, ‘EVET’TEN ÖNDE ÇIKIYOR”

Anayasa değişikliğinin yangından mal kaçırılır gibi meclisten geçirildiğini savunan Ağbaba, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı’nın önüne niye iki hafta sonra gönderiliyor? Madem çok acelesi yoktu, meclis ve kamuoyu tartışıp, herkes fikrini özgürce, zaman sınırı olmadan söyleseydi. Ama bunların birinci temel amacı anayasadaki değişikliklerin, 18 maddenin içeriğini halkın, kendi seçmelerinin dahi bilmemesiydi. Çünkü bunun içeriği öğrenilirse kendi seçmenleri dahi buna oy vermeyecekler. Yüzde 60-70 bu anayasa değişikliğinin içeriğini bilmiyor. İnsanların önünden kaçırılan bir anayasa değişikliğinin perşembe akşamı cumhurbaşkanına gönderilmesi de manidar. Her türlü anketi yapıyorlar, ‘hayır’ oyları ‘evet’ oylarının önünde açık ara çıkıyor. Türkiye’nin geleceğini, rejimini, cumhuriyeti düşünen herkes bu teklife karşı çıkıyor.”

Ağbaba, broşürlerde ‘meclis güçlenecek’ ifadelerinin yer aldığını belirterek, “AKP, alkış şampiyonu bir parti. Ada’yla, Dağ’la konuşabilen tek parti AKP. ‘Meclis güçlenecek’ diyorlar, gülüyoruz. Meclisin içinden artık Bakanlar Kurulu çıkmayacak. Halk, artık bakanlardan hesap soramayacak. Geçerse ülkeyi jöleli var ya, öyle tipler yönetecek. Her devrin adamı gazeteciler yönetecek. Sarayın danışmanları yönetecek. Meclisin yetkileri elinden alınıyor” dedi.

“ÇOK MERAKLIYSA GİTSİN AKP’YE ÜYE OLSUN”

Cumhurbaşkanı’nın imzalamasıyla referandum sürecinin başlayacağını ifade eden Ağbaba, “AKP kampanyayı başlattı. Bu kampanyayı Kardak’a çıkışla birlikte genelkurmay başkanı başlattı. Genelkurmay Başkanı Akar’a tavsiyemiz siyasi şovu bıraksın, kışlasına dönsün. Çok meraklıysa gitsin AKP’ye üye olsun. Nasıl olsa bu çıkan kararnamelerle genelkurmay başkanının hiçbir anlamı yok. Onbaşıyı çavuş yapamıyor. Yetkileri elinden alınmış kimi zaman saray düğününde, kimi zaman davetlerde boy gösteriyor, kimi zaman cumhuriyetin kuruluşuna karşı çıkan, Atatürk’e küfreden şairlerin evlerinde konuk oluyor. Hiç bu kadar siyasileşmiş bir genelkurmay başkanı görmemiştik. Biz, askerin siyasete girmesine karşıyız. AKP’den niye ses çıkmıyor, çünkü şuanda emir eli konumu pozisyonunda. Genelkurmay Başkanı Kardak’ta siyasi şov yapacağına gitsin El-Bab’da bu katil süresiyle uğraşsın” iddialarında bulundu.

“TRT BİRİLERİNİN ÇİFTLİĞİ DEĞİL”

Ağbaba, TRT’nin yayın politikasını eleştirerek, “TRT, maalesef yandaş kanalları geçmiş durumda. TRT yetkililerini uyarıyoruz, orası babanızın çiftliği değil. Önümüzdeki günlerde yayın politikalarını değiştirmezlerse, bu konuda her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız. TRT, bizim vergilerimizle ayakta duruyor. Birilerinin çiftliği, borazanı olamaz” şeklinde konuştu.

“HERKESİN ‘HAYIR KAMPANYASI’ YAPACAĞINI GÖRÜYORUZ”

1.Abdülhamit’in beşinci kuşak torunu olan Nilhan Osmanoğlu’nun İstanbul’daki Suada’yı istediğini dile getiren Ağbaba, “Suada’yı istiyor. Ona müzekartı vereceğiz. Bu ücretsiz, gitsin müzeleri gezsin. Saltanatın ne anlama geldiğini görün. Bu topraklar, Türkiye’de yaşayan herkesin malıdır” dedi.

Ağbaba, parti olarak anayasa değişikliğiyle ilgili kampanyalarını yapacaklarını kaydederek, şunları söyledi: “Biz, kendi kampanyamızı yapacağız. Herkesin hayırı kendine. Türkiye’de hangi siyasi düşünceden olursa olsun herkesin bu konuda hayır kampanyası yapacağını görüyoruz” dedi.

Dünya’nın ABD Başkanı Donald Trump’ı tartıştığını kaydeden Ağbaba, şunları söyledi: “Trump’ın ilk icraatı Müslüman ülkelere vize koyup, sınırları kapatmaktı. AKP, Müslümanlık ile ilgili meydan okuyordu. Müslüman ülkelerin ABD’ye alınması istenmiyor. Bunu eleştiren kimseyi gösteremezsiniz. Seçimden önce Tayyip Erdoğan, ‘Ey Trump sen Müslümanlara bunu diyemezsin’ diyordu. Seçileceğine inanmıyordu. Başkan oldu ve Müslüman ülkeleri sokmayacağını söylüyor, ey AKP, Erdoğan neredesin?”

Ağbaba, Kanun Hükmünde Kararnameler ile Türkiye’nin yasaklar ülkesi haline getirildiğini iddia ederek, “Son Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte son dakika haberlerinin verilmesi yasaklandı. Buradan hamile olan kadın arkadaşlarımıza sesleniyorum, yakında hamile kadınların ne zaman doğuracağına da Kanun Hükmünde Kararname ile sınır getirebilir. Son dakika haber bunun yasaklanması sadece Türk filmlerinde bile olmaz. Bu kadar komedi hiçbir yerde olmaz. Türkiye’yi yasaklar ülkesi haline getirdiler” görüşünü ileri sürdü.

Güler HAZAR, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com