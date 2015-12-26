İçli Köftenin Ustası Erkekler!

Malatya Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde, Turizm Haftası dolayısıyla yemek yarışması düzenlendi. İçli köfte dalında birinci olan erkek öğrenci, yaptığı içli köfteleri misafirlere ikram etti.

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde öğrenciler arasında düzenlenen yemek yarışması ilgi gördü. Yarışmada içli köfte dalında birinciliği Yücel Yılmaz, ikinciliği Halil İbrahim Gürbüz ve üçüncülüğü de Özkan Akın elde etti.

Yaprak sarma dalında Duygu Abaz birinci, Birkan Balarısı ikinci ve Songül Narinç üçüncü olurken, tatlı dalında ise Serkan Yarbaşı birinci, Müjde Muğlu ikinci ve Perihan Akın üçüncü oldu.

Yarışma sonunda birincilere çeyrek altın, ikinci ve üçüncülere ise kitap ve diğer hediyeleri Vali Vekili Bayram Öz, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf İzzettin Cengiz, Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Kazancı, Milli Eğitim Müdür Vekili Sedat Yetiş, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü Etem Erdoğan tarafından verildi.

Yemek yarışması ödül töreninde, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’un haftayla ilgili mesajı da okundu.

Bu arada, içli köfte dalında birinci olan Yücel Yılmaz, yaptığı içli köfteyi davetlilere kendi elleriyle ikram etti.