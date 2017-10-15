İçme Suyu Kaynağında Su Debisi Azaldı

Malatya il merkezine içmesuyunu sağlayan Gündüzbey’deki kaptajda su debisinin düşmesine karşın, şebekede ciddi bir sorun ve sıkıntıya yansımadığı, bunun da alt yapıda yapılan çalışmalardan kaynaklandığı belirtildi.

Alınan bilgilere göre; ölçümleri DSİ tarafından yapılan Gündüzbey Kaptaj tesislerindeki su debisi 13 Ekim 2017 tarihinde 2.154 lt/sn olarak ölçüldü. Eylül 2017’de ise 2.422 lt/sn debi ölçümü yapıldı. 2017 yılının ilk 10 ayındaki en düşük seviye olan bu su debisi ölçümlerine karşın, şehir şebekesinde her hangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı ve su kesintisine gidilmediği kaydedildi. Malatya’da 2016 Kasım ayında 2.449lt/sn ve 2016 Aralık ayında 1.993 lt/sn debi ölçümlerinin yapıldığı dönemde önemli sıkıntılar yaşanmış ve su kesintilerine gidilmişti.

MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, MASKİ’nin yapmış olduğu alt yapı ve içmesuyu projelerinden dolayı kayıp/ kaçak su oranlarının düşürüldüğünü aktararak, su debisinin düşmesine karşın sıkıntı yaşanmadığı ve su depolarındaki doluluk oranının standartlar ölçüsünde olduğu belirtti.

Dr. Özdemir, MASKİ’nin Gündüzbey’deki su debisinin sıkıntı olabilecek seviyeye gelmesi halinde ihtiyaca göre hizmete verebilecekleri sontajları hazır bekletildiğini ifade etti.

MASKİ Genel Müdürü Dr. Özdemir, “2017 yılı; son 160 yılının en sıcak geçtiği yıl olarak ifade edilmektedir. Küresel ısınma nedeniyle su miktarı azalıyor, su kaynaklarında olumsuzluklar yaşanıyor. Malatya’da sıkıntı yaşanmaması için her türlü tedbirimizi önceden aldık ve buna yönelik yatırımlar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Ancak; vatandaşlarımızın da tasarruflu su kullanmasını ve içmesuyunun boşa akıtılmaması konusunda hassasiyet göstereceğini ümit ediyoruz.” dedi.

Bu arada, Gündüzbey’deki 2015 yılının ortalama debi ölçümü 3.092 lt /sn ile 2016 yılının ortalama debi ölçümü ise 2.836 lt/sn olarak gerçekleşmişti. 2017 yılının ilk 10 ayındaki su debisinin ortalaması ise 2.555 lt/sn olarak gerçekleşti. Yağış olmaması durumunda kuraklığa bağlı olarak Kasım ve Aralık ayında da su debisinin düşmesi bekleniyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTOĞRAF: Gündüzbey Pınarbaşı’ndaki Malatya içmesuyu kaynağı