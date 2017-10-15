İçme Suyu Kaynağında Su Debisi Azaldı
Malatya il merkezine içmesuyunu sağlayan Gündüzbey’deki kaptajda su debisinin düşmesine karşın, şebekede ciddi bir sorun ve sıkıntıya yansımadığı, bunun da alt yapıda yapılan çalışmalardan kaynaklandığı belirtildi.
Alınan bilgilere göre; ölçümleri DSİ tarafından yapılan Gündüzbey Kaptaj tesislerindeki su debisi 13 Ekim 2017 tarihinde 2.154 lt/sn olarak ölçüldü. Eylül 2017’de ise 2.422 lt/sn debi ölçümü yapıldı. 2017 yılının ilk 10 ayındaki en düşük seviye olan bu su debisi ölçümlerine karşın, şehir şebekesinde her hangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı ve su kesintisine gidilmediği kaydedildi. Malatya’da 2016 Kasım ayında 2.449lt/sn ve 2016 Aralık ayında 1.993 lt/sn debi ölçümlerinin yapıldığı dönemde önemli sıkıntılar yaşanmış ve su kesintilerine gidilmişti.
MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, MASKİ’nin yapmış olduğu alt yapı ve içmesuyu projelerinden dolayı kayıp/ kaçak su oranlarının düşürüldüğünü aktararak, su debisinin düşmesine karşın sıkıntı yaşanmadığı ve su depolarındaki doluluk oranının standartlar ölçüsünde olduğu belirtti.
Dr. Özdemir, MASKİ’nin Gündüzbey’deki su debisinin sıkıntı olabilecek seviyeye gelmesi halinde ihtiyaca göre hizmete verebilecekleri sontajları hazır bekletildiğini ifade etti.
MASKİ Genel Müdürü Dr. Özdemir, “2017 yılı; son 160 yılının en sıcak geçtiği yıl olarak ifade edilmektedir. Küresel ısınma nedeniyle su miktarı azalıyor, su kaynaklarında olumsuzluklar yaşanıyor. Malatya’da sıkıntı yaşanmaması için her türlü tedbirimizi önceden aldık ve buna yönelik yatırımlar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Ancak; vatandaşlarımızın da tasarruflu su kullanmasını ve içmesuyunun boşa akıtılmaması konusunda hassasiyet göstereceğini ümit ediyoruz.” dedi.
Bu arada, Gündüzbey’deki 2015 yılının ortalama debi ölçümü 3.092 lt /sn ile 2016 yılının ortalama debi ölçümü ise 2.836 lt/sn olarak gerçekleşmişti. 2017 yılının ilk 10 ayındaki su debisinin ortalaması ise 2.555 lt/sn olarak gerçekleşti. Yağış olmaması durumunda kuraklığa bağlı olarak Kasım ve Aralık ayında da su debisinin düşmesi bekleniyor.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
FOTOĞRAF: Gündüzbey Pınarbaşı’ndaki Malatya içmesuyu kaynağı
Bir kuyu daha vursunlar karıştirsinlar kloru versinler çevre yolunun altına diğer semtlerede gündüz bey suyu yeter ben İnönü mahallesi Cihangir sokakta oturuyorum kuyu suyu veriyorlar içmeyi bırakın çay bile demlenmiyor evime 300 metre uzaklıktaki esenlik evlerine. Gündüz bey suyu veriliyor.sayin başkanım çakır adalet istiyoruz lütfen bize kuyu suyu icirmeyiniz.
DÜNYADA İKİ ŞEHİRİN KENDİ KAYNAĞI KENDİNE YETECEK SUYU VAR (DI)..BİRİ MALATYA İDİ DİĞERİ İTALYADA BİR ŞEHİR ..NE OLDU KENDİ ADAMLARI ZENGİN OLSUN DİYE 600 BİNLİK ŞEHİR SUSUZLUK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA BIRAKTILAR..SİZ OY VERİN!!!
Ankarada yaşayan bir Malatyalıyım.Ankara da su sıkıntısı olduğu yıllarda Kızılırmaktan Ankara ya su borusu çekilip pompalandı.Malatya Fırat Nehirinin 12 km yanında Karakaya baraj kotu minimum 685 metre,Malatya maksimum 1000 metre 315 metre terfi ile Malatya ilelebet su sorununu çözemez mi?
bazı arkadaşlar taş ocağı diyor ama oradaki taş ocakları durduruldu beyler. bu sene alt yapımız sağlam o kadar çile çektik :))))) Allah’ın izni ile hiç birşey olmaz 🙂
SU TUKETIMİ DUSTÜ MEVSİMDEN DOLAYI
Altyapı çalışmalarının önemi birkez daha belli oldu. Ölü yatırım, riskli yatırım olarak gözükse de gelecek için çok büyük önem arz ediyor. Cesaret gösterilip bu yatırımları yapanları tebrik ediyorum. Bence bu siyasi bir risk değil, insanlık için, şehrimiz için kalıcı yatırım.
taşocağı kiminse sorumlusu odur. tabikibu işe sessiz kalanlarındır vebali.
Alt yapı çalışmalarının ne kadar önemli ve gerekli oldugunu görmüş olduk.
Kapatın taş ocağini…
kuyularla idare ediyorlar.Her mahallede artezyen
Altyapıdan dolayı kızdık söylendik ama su azaldığı halde susuz bırakmadınız. Belediyecilik işte bu
Defalarca , 3 yıldan beri bu sütunlarda yazıyorum. Maalesef ilgililerden tatmin edici bir cevap alamadım. Çözüm yollarınıda anlattım. Malatyamızın hayati meselesi olan acil içme suyu projesine ileriki yıllara dönük proje çalışmalarına,arıtma dahil geçilmesi önem arzetmektedir. Kuyular ile bu soruna 1 veya 2 yıl çözüm bulabilirsiniz. Ayrıca kuyudan çekilen suların kalitesi çok önemlidir. Kurak mevsimlerde gerekli verimi almayabilirsiniz. Sayın Genel müdür, hayırlı bir iş yapmak istiyorsanız kalıcı çözümü hayata geçirmen gerekiyor. Çözümün adresi D.S.İ genel müdürlüğüdür. Büyük şehirlerin gelecekteki içme suyu temini görevi , bu değerli , kurumumuzun görevi içindedir. Derhal işbirliği içerisinde temasa geçip , bir an önce , arıtma dahil, projenlendirilip, gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Saygılarımla
Çok normal bir durum… geçen hafta oturduğum mahallede su patlağı vardı maski çağrı merkezini aradım 4. günde gelip yaptılar o su 4 gün boyunca boşu boşuna aktı günağı maski sorumlularına ve onları oraya getirenlere…
Kaptajın arka sırtındaki taş ocakları dinamit patlatmaya devam ederse 10 yıl sürmez su yönünü değiştirir bu Malatya’da ki yöneticiler ne zaman aklı başında iş yapacak merak ediyorum MASAK’ı kayıp kaçağı müstakil evlerin su sayaçlarını dışarı çıkartarakmı yapıyor bu işi yarın bugün kışın eksi derecelere düştüğü zaman soğuktan patlayacak olan sayaç lar oluşacak mağduriyet leri kim telafi edecek
Kardeşim bilgin yok yalan yanlış konuşuyorsun. Taş ocakları bayadır durdu.
Bi organizeyi geçince elemedik tarafına bak bakim yollara dökülen mıcır asfalt mazemesi nerden geliyor ona göre de bilgin var yok biliyoruzda yazıyoruz murat aslan
Bu sondaj sularini steril ederekmi sebekeye veriyorlar.Yoksa bikac aydir aldigimiz duyumlar gercekmi.Topsugut ve hatunsuyundaki acilan sondaj sulari sebekelere baglandi ve tum malatya hasta oldu.Ailem 5 kisi ve en kucugu 2 yasinda 4 gun arastirma hastanesinde yatti.Hatirlayin unutmayin birkac hafta evel cocuk acilde igne atsaniz yere dusmuyordu butun bebekler cocuklar hasta idi.Bunun sebebi siz iseniz maski iki elim bu dunyada oteki dunyada yakanizda.
Sebzeyi doğru dürüst yıkamazsan, elini günde 1 kere yıkarsan , yere hapşurup ,tükürüp yürürsen ve insanlar bunu toplu şekilde yaparsa hasta olur sonra da mis gibi tertemiz suyumuza suç bulursun ! İşinize gücünüze bakın mis gibi suyumuz var laf etmeyin !!!!
Mehmet bey belediyenin hangi biriminde çalışıyorsun?Size göre tùm malatya insanì pis elini yıkamayan,yere tüküren ,hijyenden uzak kişiler ki geçtiğimiz haftalarda kendim ailem tanıdığım herkes pisliğimizden dolayı hastanedeydik !!Sen nerdeydin mehmet bey?!Belediyede çalışmıyorsan ya belediyede çòzùmlenmesini beklediğin bir işin var.benim anladığım bu!!!