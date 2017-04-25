İçme Suyuna 7 Milyonluk Yatırım

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içmesuyu hattı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kuyuönü Yeşiltepe Taşıyıcı hattı, Abdulgaffar ve Şeyhbayram mahalleleri Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) hattı çalışmalarına başlanıldı.

Bu kapsamda yaklaşık 7 milyon TL maliyetle toplamda 10,5 Km’lik içmesuyu hattının yanı sıra 250 adet abone bağlantısı ve 2 adet debimetre vana odası çalışması yapılacak.

Başkan Çakır: MASKİ Olarak 2071 Su Master Planını Hedef Aldık

Kuyuönü Yeşiltepe taşıyıcı hat ile beraber yatay sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“MASKİ Malatya kaptaj suyunun planlanması, projelendirilmesi ve bunun tek elden işletilebilir, denetlenebilir, kontrol edilebilir ve yönetilebilir bir hale getirilmesi için SCADA sistemi dâhil olmak üzere büyük bir proje çalışması devam ediyor. Bunlardan zaman zaman yerinde incelediğimiz ciddi çalışma olan depolar arasında ki ana hat bağlantıları ve isale hattı çalışmaları hızla ilerliyor.

Bu çalışmalardan bir diğeri ise Kuyuönü Yeşiltepe taşıyıcı hat. Yeşiltepe bölgemizde zaman zaman su darlığından seviye düşmesinden sıkıntılar yaşanıyordu. Bu sorunları ortadan kaldırmak için inşallah Yeşiltepe bölgemizi besleyecek Melekbaba mahallemizi besleyecek ana hattın yapımı devam ediyor. 700’lük taşıyıcı ana hattı çalışmamızın metrajı 7 Km. Ayrıca ekiplerimiz ana isale hattını çevre yolunun altından bağlayacak 260 metrelik bir yatay sondaj çalışması gerçekleştiriyor. Yeşiltepe’mize alt bölge dediğimiz 4 – 5 mahallemizi ilgilendiren İnönü mahallemiz Fatih, Seyran mahallesi buraların ve Yeşiltepe’nin tamamında ki dönüşümü sağlamış olacak. İlk etapta bu bölgede 4 – 5 mahallemizi kapsayan DMA ihalesi yapılmış oldu ve burası o hattı da beslemiş olacak. Netice itibariyle bu çalışmalar Malatya’da 50 yıllık bir altyapı şebeke yenileme yatırımı.

MASKİ olarak 2071 yılı hedef alınarak Malatya içmesuyu bir plan program dâhilinde yenilenmiş oluyor. İnşallah bu yenilemeler ile birlikte şu anda merkezde 15 bölgemizde bu altyapı çalışmaları var. Dolayısıyla bu çalışmalarımız ile birlikte önümüzde ki yıl %30 – 40’ları tamamlamış olacağız. Malatya’mızda bundan sonra ki süreçte önümüzde ki yıldan sonra bir su sıkıntısı asla yaşamamış olacağız. Temel hedefimiz Malatya’nın içmesuyunu tamamen bir merkezden yönetilebilir hale getirmek. Onun içinde arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Ben bütün ekibimizi tebrik ediyor yürekten kutluyorum” dedi.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi