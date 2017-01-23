İçmesuyu Alt Yapısına 3 Yılda 50.7 Milyonluk Yatırım

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü son 3 yılda yaklaşık maliyeti 50.7 Milyon TL olan 1.100 kilometrelik içmesuyu alt yapı çalışması gerçekleştirdi.

Son 3 yılda içmesuyuna 1.100 km altyapı yatırımı

2016 yılında yapılan içmesuyu ile ilgili yatırımlar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle içmesuyu konusunda çok kapsamlı çalışmalar yaptık. Suyun kaptajdan çıkışından itibaren çalışmalar yaparak içmesuyu yönetimini sağladık. İçmesuyu şebeke hatlarının sayısallaştırılması, şebeke işletme çalışmaları, su kayıp yönetimi, fiziki kayıp kaçak çalışmaları, basınç haritası, malzemelerin standart hale getirilmesi, mevcut hatların bakım ve onarımı, su depolarının ölçülmesi, rehabilitasyon çalışmaları ve hidrolik modelleme oluşturulması çalışmalarını yaptık. 2016 yılında Malatya genelinde yaklaşık 27 Milyon TL tutarında 538 km içmesuyu alt yapı çalışması yaptık. Son 3 yılda yaklaşık maliyeti 50.7 Milyon TL yatırımla 1.100 km modern bir içmesuyu alt yapı ağı oluşturduk.

MASKİ Genel Müdürlüğünün Malatya genelinde çalışmalarına devam ettiğini aktaran MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “ Su depolarının ışıklandırılması, çevre düzenini yapılması, depoların temizliğinin yapılması ve eski ve kullanılmaz halde olan malzemelerin değişimini yaptık. Önümüzdeki süreçte planlı ve programlı bir çalışma yaparak halkımıza en kaliteli suyu kullandırmak adına çalışmalarımız devam edecek. Bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum. Su gibi aziz bir Malatya için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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