İcra Takibi Elektronik Ortama Taşınıyor

Adalet Bakanlığı tarafından elektrik, su ve doğalgaz gibi abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacaklara ilişkin icra takiplerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik kanun tasarısı taslağı hazırlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına yönelik ilamsız icra takiplerinde, haciz aşamasına kadar yapılması gereken işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini öngören “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” oluşturuldu.

Görüşe sunulan taslağın yasalaşmasıyla elektrik, su ve doğalgaz gibi abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarının icra takipleri için Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde Merkezi Takip Sistemi kurulacak.

Alacaklı vekili, para alacaklarıyla ilgili icra takibini Merkezi Takip Sistemi’ndeki talep formunu doldurarak başlatacak.

Harç ve masraflar da elektronik ortamda ödendikten sonra güvenli elektronik imzayla onaylanarak sisteme kaydedilecek. Böylece, icra takibi sisteme kayıt anında başlamış sayılacak.

İş yükü azalacak

Ödeme ihtarı ve tebliğe ilişkin zarf bilgileri, Merkezi Takip Sistemi üzerinden PTT’ye iletilecek. Söz konusu evrakın çıktılarını alacak PTT, ödeme talebini borçluya tebliğ edecek.

Takip konusu borç ile takip harç ve masrafları, borçlu tarafından süresinde Merkezi Takip Sistemi’ndeki alacaklıya ait ve sistemle ilişkilendirilmiş hesap numarasına ödendiğinde açılan icra takibi sona erecek.

Takip işlemleri, abonelik sözleşmesinden doğan para borcunun muaccel hale gelmesinden itibaren iki hafta geçmedikçe yapılamayacak.

Söz konusu alacaklara ilişkin, avukatla takip edilen ilamsız icra takiplerinin elektronik ortam yerine evrakın elden teslimiyle yapılmak istenmesi halinde takip talebi icra dairelerince reddedilecek.

Kanun kapsamındaki alacaklar bakımından haciz aşamasına kadar olan takip işlemlerinin fiziki ortam yerine elektronik ortamda yapılmasıyla icra dairelerinin iş yükü azaltılacak.

Yapılacak yeni uygulamalar ve düzenlemelerle takip işlemleri, daha az emek ve mesai harcanarak gerçekleştirilecek.

Ankara, AA