“İddialar Dilden Dile Dolaşıyor”

CHP’li Ağbaba, 50 bin TL’lik faizsiz kredinin AKP’ye yakın KOBİ’lere verildiğine dair kamuoyunda sıklıkla dillendirilen iddiaları gündeme taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek için kurulan KOSGEB, AKP’yi ve akrabalarını destekleme kurumuna dönüştürülmüş. KOSGEB , AKP Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı AKGEB olmuş” dedi. Ağbaba, “Türkiye’nin değişik illerinde KOSGEB Müdürlüklerine AKP İl Başkanlıklarından listelerin ulaştırıldığı iddiaları doğruysa bu bir skandaldır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, KOSGEB tarafından Türkiye genelinde küçük ölçekli işletmelere ‘Can Suyu’ olarak verilmesi düşünülen 50 bin TL’lik faizsiz kredinin AKP’ye yakın KOBİ’lere verildiğine dair kamuoyunda sıklıkla dillendirilen iddiaları gündeme taşıdı.

KOSGEB tarafından, Türkiye genelinde başvuru yapan 244 bin 890 işletmeden yalnızca yüzde 6’lık dilime giren 15 bin kişinin kredisi onaylanmış,binlerce esnaf günlerce uğraşının ardından hayal kırıklığı yaşamıştı. Kredi onayı çıkmayan esnafların büyük çoğunluğunun AKP’li yöneticiler tarafından belirlendiği iddiaları son günlerin en çok tartışılan konusu.

BİNLERCE ESNAF AKP’NİN LİSTESİNE TAKILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye’nin dört bir yanında telefonlar aldığını belirterek, “Evine ekmek bile götüremeyen,borçlarını ödemek için faizsiz kredi desteğini bekleyen binlerce esnaf, AKP’nin listesine takıldı. Esnaflarımız onaylanan krediden çoğunluğunun AKP il ve ilçe başkanlıkları ve AKP Milletvekilleri tarafından hazırlanan listeye göre verildiğini iddia ediyorlar. Bu iddiaları destekleyen örnekler veriyorlar. Örneğin Ardahan’da kredi verilen 13 esnafın tamamının AKP’li olduğu, Zonguldak’ta AKP’li bir esnafa 3 kredinin çıktığı, AKP’li yöneticilerin KOBİ’lerine destek verildiği, Iğdır’da İl Başkanının izniyle işlerin yapıldığı, Elazığ da AKP yandaşlarına kredi verildiği iddiaları dilden dile dolaşıyor.”ifadelerini kullandı.

LİSTELER NEDEN AÇIKLANMIYOR?

Sonuçların açıklanmasının üzerinden 10 günü aşkın sürenin geçtiğini ancak kredi almaya hak kazanan KOBİ’lerin listesinin halen açıklanmadığını kaydeden Veli Ağbaba; “Tüm Türkiye çalkalanırken, esnaflar kayırmacılığın en üst düzeyde olduğunu dillendirirken, halen hangi ilde hangi işletmelerin kredi almaya hak kazandığının açıklanmaması iddiaları doğrular niteliktedir. Esnafımız ‘ateş olmayan yerden duman çıkmaz’ diyor. Yetkililer en kısa sürede çıkıp kredi verilen esnafları açıklamalı, bu konuyla ilgili kamuoyunun kafasındaki soru işaretlerini gidermelidir” dedi.

YEĞENLER, ÇOCUKLAR ,KARDEŞLER DAİRE BAŞKANI OLDU

15 Temmuz Darbe girişiminin ardından KOSGEB’e düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişinin görevden el çektirildiğini belirten Ağbaba; “Ama görünen o ki AKP, paralel yapıdan kurtuluyorum derken kendi saltanatını yaratma derdinde.Yaptığı işin niteliği gereği en tarafsız olması gereken kurumlardan biri olan KOSGEB , AKP’nin arka bahçesi haline getiriliyor.Kuruma yapılan operasyonların ardından boşalan kadrolar AKP’lilerin yakınları tarafından dolduruluyor. Cumhurbaşkanının yeğeninin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, AKP’li belediye başkanının kardeşinin Proje Koordinasyon Daire Başkanlığına, AKP’li milletvekilinin oğlunun başkan özel kalem müdürlüğüne, AKP milletvekili aday adayının Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Daire Başkanlığına atandıkları dile getiriliyor. Küçük ve Orta ölçekli işletmeleri desteklemek için kurulan KOSGEB, AKP’yi ve akrabalarını destekleme kurumuna dönüştürülmüş. KOSGEB , AKP geliştirme ve destekleme başkanlığı yani AKGEB olmuş.” Dedi.

BAKAN ÖZLÜ’YE SORULAR

Veli Ağbaba, konuyla ilgili T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir de soru önergesi verdi. Ağbaba, Bakan Özlü’ye “Başvuru yapabilen 244 Bin işletmeden 15 bini hangi kriterlere göre belirlenmiştir? 15 bin KOBİ’nin AKP yetkilileri tarafından hazırlanan listeye göre belirlendiği iddiaları doğru mudur? AKP ye yakın siyasi görüşe sahip olmasına rağmen, il başkanlıkları tarafından hazırlanan listede yer almayan ve kredi desteğinden yararlanamayan KOBİ’lerden bakanlığınıza ulaşan şikayetler var mıdır? Var ise hangi işlem yapılmıştır? Kamuoyunda dillendirilen iddiaların araştırılması düşünülmekte midir? İllere göre kredi desteği alan KOBİ’lerin listesi nedir?, KOSGEB’de AKP’li olmayan hiç kimsenin işe giremediği iddiaları doğru mudur? Daire başkanlarının tamamının cumhurbaşkanının, milletvekillerinin veya belediye başkanlarının akrabalarından oluşması tesadüf müdür? AKP, KOSGEB’i kendi akrabalarını işe yerleştirmek için mi kullanmaktadır?”sorularını yöneltti.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi