İdeal Diyet Bulundu..

Danimarkalı bilim insanları, 8 Avrupa ülkesinde yapılan en geniş çaplı araştırmada, kilo almamak için ideal diyeti belirledi.

Danimarkalı bilimadamları, New England Medicine dergisinde yarın yayımlanacak “Diyojen” adlı araştırmayı yürütenler, hedeflerinin obeziteyi engellemek ya da onunla savaşmak için en iyi gıda rejimini tespit etmek olduğunu belirtti.

Sağlıklı 5 ila 17 yaşında en az bir çocuğu bulunan ve 18 ila 65 yaşlarındaki anne-babadan oluşan 772 Avrupalı ailenin konu edildiği araştırma sonucunda, fazla sürpriz yaratmaksızın, ideal beslenme rejiminin proteinler açısından zengin, hayvani yağlar ve nişasta ile şekerli besinler açısından zayıf olduğu belirlendi.

Beyaz et, az yağlı süt ürünleri, fasülye ve beyaz pirinç

Araştırmaya göre, ideal diyet, beyaz et, yağ içeriği azaltılmış süt ürünleri, lifler için fasulye ve daha az beyaz ekmek ya da nişasta açısından zengin beyaz pirinç içeriyor.

Bilim insanları araştırmalarında, denek ailelerde fazla kilolu veya obez olan 938 yetişkini ve 827 çocuğu seçti.

Bu tip bir rejimle kalori saymanın gerekmediğini ve kilo almadan doyana kadar yemenin mümkün olduğunun altını çizen araştırmacılar, çalışmalarında, Danimarka hükümetininkiler de dahil olmak üzere Avrupa’daki diyetisyenlerin tavsiyeleri ile iştahı dizginlemek için proteinler ve nişastalı şekerli besinlere önem veren son tıbbi gerçekleri kıyasladı.

Araştırmaya başlamadan önce 8 hafta süreyle günlük 800 kalorilik bir rejime sokulan yetişkinler, bu süre zarfında ortalama 11 kilo verdi.

Bu denekler daha sonra rastgele seçilerek 5 ayrı rejime sokuldu. Araştırmacılar, hepsi hayvani yağlar açısından zayıf olan ve altı ay süren bu rejimlerin hangisinin kilo almamak için en etkilisi olduğunu belirlemeye çalıştı. Uzmanlar sonunda, proteini zengin ve nişastası ile şekeri zayıf rejimin en etkilisi olduğunu gördü.