“İdeolojik Değil İdealist”

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) mesleğinin sorunlarının masaya yatırılacağı ”9. Ulusal PDR Öğrenci Kongresi”, Malatya’da başladı.



İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrenin açılışına, çeşitli kentlerden PDR bölümü öğrencileriyle Ankara, Hacettepe, ODTÜ, Çukurova, Kocaeli ve Ondokuz Mayıs üniversitelerinden profesörler katıldı.



İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, bu kongrelerin öğrencilerin akademik hayata hazırlanmaları, bildiri sunmaları açısından önemli olduğunu belirtti.



Model alan değil, model olmaya çalışan bir üniversite olduklarını dile getiren Çelik, ayrıca ideolojik değil, idealist üniversite olduklarını söyledi.



Çelik, meseleye idealist açıdan bakıldığında her dünya görüşünden insanlar çıkabildiğini, ancak bu bakış açısının darlaştırılmasının bilimin tanımına uygun olmayacağını vurguladı.



İnönü Üniversitesi’nin, özgürlüklerin sonuna kadar yaşandığı, insanların boyuna posuna, kılığına kıyafetine bakılmadan ürettiğiyle değerlendirildiği bir üniversite olduğunu dile getiren Çelik, öğrencilere kampüslerini gezmelerini önerdi.



Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Şen de dernek olarak psikolojik danışmanlar ve rehberlerin sorunlarıyla ilgilendiklerini ifade etti.



Üniversitelerdeki PDR öğrenci topluluklarıyla işbirliği içinde olmayı arzuladıklarını belirten Şen, böylece meslek sorunlarını ve öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları daha kolay öğrenebileceklerini kaydetti.



Psikolojik danışman ve rehberlerin kendi farkındalıklarını en iyi bilen insanlar arasında olduğunu dile getiren Şen, PDR’ye ilişkin meslek unvanı ve meslek odası gibi problemlerinin TBMM’de çıkarılacak yasalarla çözülebileceğini anlattı. Şen, mesleklerinin hak ettiği toplumsal değere ulaşmasını diledi.



Bugüne kadar yapılan öğrenci kongrelerinde hep daha az sayıda öğrencinin katıldığını ifade eden Şen, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Büyük Salonu’nu dolduran öğrencilere teşekkür ederek, ilk kez bu yoğunlukta bir katılım olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından Türk PDR Derneği adına Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, Rektör Çelik’e plaket verdi.



PDR öğrencilerinin ve mesleğin sorunlarının masaya yatırılacağı kongre, 3 gün sürecek. Öğretim üyelerinin başkanlığındaki 11 oturumda, bildiriler sunulacak. Öğrenciler, ayrıca kongrede çeşitli konuların ele alınacağı çalıştaylara da katılacak.

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