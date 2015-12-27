“İfade İle Şiddet Ayrılıyor”

Başbakan Yardımcısı Atalay, 4. yargı paketinin özelliğinin ifade ile şiddetin ayrılması olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, TBMM’de partisinin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Atalay, çözüm sürecine ilişkin bir soru üzerine, bu konuda konuşmadıklarını ifade ederek, ”Kusura bakmayın, olduktan sonra zaten duyuluyor. Her şey şeffaf. Hassasiyetleri var, önceden çok konuşarak süreci gereksiz yere zedelemek istemiyoruz. Gereksiz spekülasyonlara meydan vermek istemiyoruz. Hükümet olarak onu yürütüyoruz” diye konuştu.

4. yargı paketi

Atalay, 4. yargı paketinin Meclis’e gönderildiği, 5 gün geçmesine rağmen ulaşılamadığının ifade edilmesi üzerine, şunları söyledi:

”Orada bir yanlış anlama olmuş, belki Bülent Bey’in de o anda ifadesi. Yoksa paket imzaya açıldı. Ama sonradan anladığım kadarıyla o gün imzalar herhalde tamamlanamadı. Dolayısıyla Meclis’e intikal etmemiş olabilir. Ama hemen intikal etmek üzeredir. Yani paketle ilgili görüşmeler tamamlandı. 4. yargı paketi imzaya açıldı, ben Bakanlar Kurulu’nda imzaladım. Herhalde yoldadır, gelmek üzeredir.”

Atalay, pakette bilinenlerin dışında bir şey olup olmadığı sorusu üzerine, paketin 20 madde civarında olduğunu belirterek, ”Bildiğiniz bir paket o. AİHM ile oryante, onunla irtibatlı, oradaki sorunları çözücü bir paket” şeklinde konuştu.

Arınç: Metin imzalandı, gelecek inşallah

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Meclis’te gazetecilerin 4. Yargı Paketi’nin ne zaman Meclis’e geleceğiyle ilgili sorularına karşılık, Necip Fazıl Kısakürek’in ”Hasretle beklenen gelir mutlaka / Şanlı fikir, Sultan otağa gelir” dizelerini okuyan Arınç, ”Merak etmeyin, gelir. Eskiden bürokraside derlerdi ki ‘yan yana bir odadan bir odaya 7 günde gider bir evrak.’ Bizimki o kadar sürmez inşallah” karşılığını verdi.

Arınç, gazetecilerin soruları üzerine, ”Metin imzalandı, gelecek inşallah” dedi.