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Malatya Haber -

İfade Vermeme Hakkını Kullandı

İfade Vermeme Hakkını Kullandı
  • 23.05.2017
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ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya soruşturmasında ifade vermeme hakkını kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya soruşturmasında belgeleri sunmama ve ifade vermeme hakkını kullandı.

Flynn, ABD Kongresi’ne gönderdiği mektupta, ABD seçimlerine Rus müdahalesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Anayasa’nın 5. maddesine dayanarak elindeki belgeleri mahkemeye sunmama ve ifade vermeme hakkını kullandığını bildirdi.

Washington- iha

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