İfade Vermeme Hakkını Kullandı
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya soruşturmasında ifade vermeme hakkını kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya soruşturmasında belgeleri sunmama ve ifade vermeme hakkını kullandı.
Flynn, ABD Kongresi’ne gönderdiği mektupta, ABD seçimlerine Rus müdahalesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Anayasa’nın 5. maddesine dayanarak elindeki belgeleri mahkemeye sunmama ve ifade vermeme hakkını kullandığını bildirdi.
Washington- iha
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."