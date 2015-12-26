İftar Çadırında İlk İftar..

Malatya Belediyesi’nin Ramazan aylarında geleneksel hale getirdiği ‘İftar Çadırı’, bu yıl İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde açıldı.

Daha önce Soykan Parkı’nda kurulurken, bu yıl çevre düzenlemesi çalışmaları gerekçesiyle bu alanda hafriyat yapılması nedeniyle İnönü Kapalı Çarşı üzerine kurulan Malatya Belediyesi İftar Çadırı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan ayının ilk iftarını çadırda vatandaşlarla birlikte açan belediye Başkanı Cemal Akın, “İftar çadırında Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık bin 500 vatandaşımıza iftar yemeği sunacağız. Fakire, fukaraya, iftar vaktinde evine gidemeyene, öğrencilerimize iftar vaktinde sıcak bir yemek sunmanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.

Başkan Akın, iftar çadırına gelemeyen ihtiyaç sahibi mağdur vatandaşlarin ise evlerine yemek götürüleceğini ve gıda ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti.