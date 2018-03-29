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Iğdır’da Feci Kaza: 15 Ölü

Iğdır’da Feci Kaza: 15 Ölü
  • 30.03.2018
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Iğdır’da, kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün aydınlatma direğine çarparak alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Türkiye’nin İran sınırından yurda yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 65 EP 701 plakalı minibüs, Iğdır-Kars karayolunun Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

İlk belirlemelere göre, kazanın ardından alev alan minibüsteki 15 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi gönderildi.

Yaralılar, ekiplerin yardımıyla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Iğdır, AA

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