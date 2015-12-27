İGM’de Mütevelli İçin Seçim

İl Genel Meclisi’nin devam eden Ocak toplantılarının Çarşamba günkü oturumunda Denetim Komisyonu ile merkez ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetine girecek hayırsever vatandaşlar belirlendi.

İl Özel İdaresi Salonu’nda, Naci Şavata başkanlığında düzenlenen İl Genel Meclisi toplantısında İl Genel Meclisi denetim komisyonu seçimi gerçekleştirilip, Ali Aydoğan, Ali İhsan Topal, Hacı Bayram Özbay, Mahmut Boyun ve Nebi Yiğit seçildi.

MÜTEVELLİ HEYET..

Merkez ve ilçelerde SYDV mütevelli heyetine giren hayırseverler ise şöyle belirlendi:

MERKEZ: Erdoğan Timuçin- Mevlüt Çilesiz

AKÇADAĞ: Beytullah Güde- Hüseyin Taştan- Arif Tutal

ARAPGİR: Vahap Sivridağ- Lütfi Kırık-

ARGUVAN: Kemal Dalhançer- Abdulkadir Aslan- Mehmet Köse

BATTALGAZİ: Şahin Yağmur- Mustafa Harputluoğlu- Hacı Belede

DARENDE: Osman Bedir- Vahap Altundemir- Dursun Karakaya

DOĞANŞEHİR: Ahmet Bilgili- Yaşar Kaplan

DOĞANYOL: Adıgüzel Kandemir- Hasan Tokay- Ömer Çakmakçı

HEKİMHAN: Mevlüt Koca- Ayhan Kurt- Hulisi Deniz

KALE: Fikret Bozyiğit- Muharrem İzci- Halis Çengiz

KULUNCAK: Şinasi Kavak- Ali Köse- Mehmet Boyraz

PÜTÜRGE: Abbas Özaydın – Mehmet Sadi Daşkıcı – Mustafa Oran

YAZIHAN: Mehmet Beyaz- Mehmet Ağyol- Kemal Dursun

YEŞİLYURT: Maden Özaslan – Hacı Canlı

Diğer yandan, CHP’li üye Mustafa Mengüç, seçimin adaletli yapılmadığını iddia ederken, Meclis Başkanı Naci Şavata ise, “Bilindiği gibi meclisimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gibi çalışmaktadır. Yani meclisteki çoğunluğa göre seçimler gerçekleştiriliyor. Her parti isim getirir, oylanır ve ona göre seçim yapılır” ifadelerini kullandı.