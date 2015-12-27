İGM’de Mütevelli İçin Seçim
İl Genel Meclisi’nin devam eden Ocak toplantılarının Çarşamba günkü oturumunda Denetim Komisyonu ile merkez ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetine girecek hayırsever vatandaşlar belirlendi.
İl Özel İdaresi Salonu’nda, Naci Şavata başkanlığında düzenlenen İl Genel Meclisi toplantısında İl Genel Meclisi denetim komisyonu seçimi gerçekleştirilip, Ali Aydoğan, Ali İhsan Topal, Hacı Bayram Özbay, Mahmut Boyun ve Nebi Yiğit seçildi.
MÜTEVELLİ HEYET..
Merkez ve ilçelerde SYDV mütevelli heyetine giren hayırseverler ise şöyle belirlendi:
MERKEZ: Erdoğan Timuçin- Mevlüt Çilesiz
AKÇADAĞ: Beytullah Güde- Hüseyin Taştan- Arif Tutal
ARAPGİR: Vahap Sivridağ- Lütfi Kırık-
ARGUVAN: Kemal Dalhançer- Abdulkadir Aslan- Mehmet Köse
BATTALGAZİ: Şahin Yağmur- Mustafa Harputluoğlu- Hacı Belede
DARENDE: Osman Bedir- Vahap Altundemir- Dursun Karakaya
DOĞANŞEHİR: Ahmet Bilgili- Yaşar Kaplan
DOĞANYOL: Adıgüzel Kandemir- Hasan Tokay- Ömer Çakmakçı
HEKİMHAN: Mevlüt Koca- Ayhan Kurt- Hulisi Deniz
KALE: Fikret Bozyiğit- Muharrem İzci- Halis Çengiz
KULUNCAK: Şinasi Kavak- Ali Köse- Mehmet Boyraz
PÜTÜRGE: Abbas Özaydın – Mehmet Sadi Daşkıcı – Mustafa Oran
YAZIHAN: Mehmet Beyaz- Mehmet Ağyol- Kemal Dursun
YEŞİLYURT: Maden Özaslan – Hacı Canlı
Diğer yandan, CHP’li üye Mustafa Mengüç, seçimin adaletli yapılmadığını iddia ederken, Meclis Başkanı Naci Şavata ise, “Bilindiği gibi meclisimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gibi çalışmaktadır. Yani meclisteki çoğunluğa göre seçimler gerçekleştiriliyor. Her parti isim getirir, oylanır ve ona göre seçim yapılır” ifadelerini kullandı.