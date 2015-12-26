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Malatya Haber -

İhalesi Ne Zaman Oldu ki?

İhalesi Ne Zaman Oldu ki?
  • 26.12.2015
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Malatya’nın Hanımınçifliği Beldesi’nde yaptırılacak olan suluma kanalı nedeniyle tören düzenlendi.

Hanımınçifliği Beldesi’nde düzenlenen kanal temel atma töreninde konuşma yapan Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın, kanalın yapılmasıyla sulama suyundaki kaybın önleneceğini belirterek, kanalın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra kürsüye gelen Derme Sulama Birliği Başkanı Muharrem Çamurlu, derneklerinin 2005 Mayıs ayında resmen kurulduğunu hatırlattı. Çamurlu, kısa zamanda kurumsal ve teknik altyapısı oluşturularak çalışmalarına başlandığını söyledi. İhtiyaç duyulan araç parkının oluşturulmasından sonra hiç vakit kaybetmeden kanal onarım çalışmalarına başlatıldığını ifade eden Çamurlu, “Şebekenin değişik bölgelerinde yaklaşık 17 kilometrelik ana kanal, yedek kalan ve tersiyer kanalın bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Bütün sulama şebekesi baştan sona temizlenerek sulama sezonuna hazır hale getirildi. Böylece 2006 yılı sulama sezonunun başarıyla tamamlanması sağlanmış oldu” dedi.

Hanımınçifliği’nde, H-5, Alibaba,Taşlı Gever, Derin Harık ve Harık Arası kanalları öncelik durumuna göre 10 kilometre kanal projelendirilerek yapım aşamasına getirildiğini aktaran Çamurlu, “Bugün temelini atarak yapımına fiilen başladığımız 10 kilometrelik hattımız, 2007 sulama sezonunda hizmete hazır hale getirilecektir” diye konuştu.

Kanalın yapımına başlanırken, ihalenin ne zaman yapıldığı, kimlerin katıldığı, kimin kazandığı ve maliyetinin ne olacağı konusunda bir bilgi edinilemedi.

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