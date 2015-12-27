İhaleye Çıkarılıyor
Darende Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) ait enerji nakil hattı yapım işi ihaleye çıkartıldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kredi desteğiyle Darende Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti sorumluluğu altında yapılacak olan Darende Organize Sanayi Bölgesi’ne ait enerji nakil hattı yapım işi, ihaleye çıkartıldı. Nakil işinin 2012 TEDAŞ birim fiyatları ile 2 milyon 450 bin TL’ye ve işin de 30 Temmuz 2013 tarihine kadar bitirilmesi için süre verilecek.
Darende Organize Sanayi Bölgesi’ne ait enerji nakil hattı yapım işi, 22 Kasım 2012 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek.
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