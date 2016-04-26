Suç Örgütüne Operasyon… 21 Gözaltı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiği ve bunlardan 15’inin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyon kapsamında suçlanan 4 şüphelinin halen cezaevinde olduğu. 1 şüphelinin ise aranmakta olduğu bildirildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütüne yönelik olarak yürütülen bir soruşturma sonucunda , Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapılarak, 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Suç örgütü soruşturmasının toplam 21 şüpheliyi kapsadığı, bunlardan 4 şüphelinin halen bir başka suçtan cezaevinde bulunduğu,1 şüphelinin ise firarda olduğu kaydedildi.

21 ŞÜPHELİ BULUNUYOR

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada operasyonla ilgili olarak şu bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı:

“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütü Yönetmek, Örgüte Üye Olmak, Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamak ile Birlikte Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek, Nitelikli Yağma, Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 21 kişi hakkında soruşturma yapıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheliler hakkında 26 Nisan 2016 tarihinde gözaltı kararı verildiği ve bu karara istinaden 15 kişinin gözaltına alındığı, 4 şüphelinin Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu, diğer şüphelilerin halen arandığı, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin Malatya KOM Şube Müdürlüğünde devam ettiği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

iha’nın Haberi

İhlas Haber Ajansı (iha) ise operasyonu ‘ihaleye fesat karıştırmakla suçlanan çok sayıda kişi gözaltına alındı’ şeklinde duyurdu.

İha haberinde şu ifadelere yer verildi; “Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçaklılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Yeni Devlet Hastanesinde yemek ihalesine fesat karıştırdığı iddia edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Aralarında hastanenin aşçı yardımcısının da bulunduğu şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorguya alındı.”

Bu arada iha, daha sonra abonelerine bilgi vermeden üst paragraftaki söz konusu haberini sisteminden kaldırdı. Bu haberin www. iha.com.tr’de yayınlanan ve daha sonra kaldırılan hali şöyleydi:

Haber linki; http://www.iha.com.tr/malatya-haberleri/malatyada-ihale-operasyonu-malatya-1376054/