İhraç Edilmiş 25 Öğretmenden 7’sine Tutuklama

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli iken daha önce ihraç edilen 7 öğretmen tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Milli Eğitim’de görevli iken ihraç edilen öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı son operasyonda 10’u kadın olmak üzere 25 öğretmen gözaltına alınmıştı.

Emniyet’teki işlemlerinin ardından Malatya Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından 12’si adli kontrol kararıyla serbest bırakılmaları, 13’ü ise tutuklanmaları talebiyle Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Malatya Sulh Ceza Hakimliği ise gece geç saatlere kadar süren sorgulama sonucunda 10’u kadın olmak üzere 18 öğretmeni adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, 7 öğretmen hakkında ise tutuklama kararı verdi.

Tutuklanan şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Tutuklanan bazı şüphelilerin örgütün kendi aralarında iletişimi sağlamak amacıyla telefonlarına kurduğu kriptolu iletişim programı ”Bylock”u kullandığı belirtildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com