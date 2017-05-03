‘İhraç’ KESK’lilerden 91. Eylem

Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen KESK üyesi 3 öğretmen ve 1 sağlık görevlisinin başlattığı basın açıklamalı eylem 91.kez yapıldı.

KHK ile ihraç edilen Erdoğan Canpolat, Umut Sertaç Ökdemir, Özkan Karataş ve Cengiz Uğurlu dün öğlen saatinde 1 günlük açlık grevine başladı. Açlık grevine başlamalarına ilişkin eylem öncesinde değerlendirmede bulunan Erdoğan Canpolat, ” Biz 91 gündür direniyoruz. Bu direnişimizin 87 gününde göz altına alındık. Oturma eylemi yapmak istiyorduk. KHK ile hiçbir gerekçe gösterilmeden ihraç edildik. Hukuksal anlamda bütün girişimlerde bulunduk. Ama en son bildiğiniz gibi KHK ile hukuksal olarak mahkemelerin de önü kapatıldı” dedi.

” Bu eylemlerdeki tek amacımız, adalet istiyoruz, işimizi istiyoruz ve öğrencilerimizi istiyoruz. Bütün bunları anlatmak için burada oturmaya çalışıyoruz.” diyen Canpolat, ” Ankara Yüksel Caddesi’nde sürekli eylem yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça bugün açlık grevlerinin 56. Günündeler. Çok ciddi tehlikeli sürece girmeye başladılar. Yaşam riskleri var. Bir an önce kamuoyunun dikkatini onların yaşamlarına çekmek için biz de 24 saatlik bir açlık grevi ile arkadaşlarımıza destek vereceğiz. Biz aslında adalet istiyoruz, işimizi istiyoruz. Bütün halkımızı da bize destek vermeye çağırıyoruz.” dedi.

Daha sonra basın açıklaması yapan KESK üyelerine polis yapılan eylemin yasal olmadığını ve Valilikten izin alınması gerektiğini belirterek eylemlerine son vermesi çağrısında bulundu. Polis ikazı 2. kez yaptıktan sonra eylemciler basın açıklamasını tamamladılar ve ardından da Eğitim-Sen Şubesi’ne giderek 1 gün sürecek olan açlık grevine başladılar.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com