“İhracatçı 15 TL’den Alacak”

Kayısı ihracatçıları ile yapılan istişare toplantısında, ihracatçıların kuru kayısıyı üreticiden ve esnaftan 15 TL’den alınmasına karar verildi. İhracatçı, kayısı için 15 TL’den aşağıya fiyat veremeyecek.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın girişimleri sonucunda kayısı ihracatçıları Vali Süleyman Kamçı’nın başkanlığında bir araya geldi. Vali Süleyman Kamçı başkanlığında Ramada Altın Kayısı Plaza’da gerçekleştirilen toplantıya; AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ile ihracatçılar katıldı.

İHRACATCI KAYISIYI 15 TL’DEN ALACAK”

Vali Süleyman Kamçı, ihracatçıların üreticiden kayısı 15 TL’ye alması yönünde ortak karar aldıklarını ifade ederek, “Yaptığımız toplantı, kayısının üretimden tüketime, dış ülkelere ihraç edilmesine kadar bir sürü problemin olduğunu gördük. Bu konuda ihracatçılarımızın da problemi var. Ama tam kesin olmasa da arkadaşlarımızla anlaştık. Kayısının fiyatının 15 TL olmasına karar verdik. İnşallah ihracatçılarımız buna tam olarak uyacak, esnafımızda bundan mutlu olacaktır” dedi.

“ÜRETİCİMİZ TABAN FİYAT İSTİYOR”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, Malatya’nın yaptığı 400 milyon dolarlık ihracatın 200 milyon dolarının kayısıdan elde edildiğini kaydetti.

Kayısıyla ilgili sorunları masaya yatırdıklarını dile getiren Çalık, “Kayısımızla ilgili sorunları arka arkaya konuşuyoruz. Biz bunları minimize etmek için çiftçiye çok farklı destekler veriyoruz. Hiçbir dönemde olmayan destekleri verdik. Kayısıyla ilgili son 12 yılda çok önemli çalışmalar oldu. Başta üreticiye destek olma adına tarım sigortasını geliştirdik. Çiçeği don kapsamına aldık. Dondan zarar gören üreticilerimize 90 milyon TL destek verdik. Türk Hava Yollarına (THY) kayısıyı parayla verdik, onlarda yolcularına ücretsiz olarak dağıttı. Bu anlamda 120 ülkede yolculara kayısı ikram edildi. Kayısı çok olduğunda da, olmadığı zamanda sıkıntı. Dolayısıyla bu konuda arz talep dengesini sağlayabilmemiz için yapılması gereken işlem buradaki taban fiyatın belirlenmesi konusunda üreticilerimizin devlet desteğini istemesi. Hükümetimizin bu konuda fiyat verdiği ürünler mutlaka olmuştur ama kayısı olarak ürüne fiyat verme noktasında sıkıntılarımız oldu. Üretici ile esnafımızın yaşamış olduğu çok ciddi bir sorun var. Bunun bertaraf edilmesi için sizlerle bir araya geldik. Üreticilerimiz, ‘İhracatçılarımız bize bir taban fiyat belirlesin ve o taban fiyatın altında bizden kayısı almasın’ isteğinde bulundular. Bizim hassaten bu konuda sizden talebimiz bu” şeklinde konuştu.

“SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİREMİYORUZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kayısının Malatya ve bölge için çok önemli bir ürün olduğuna değinerek, “Bu ürünü sağlıklı bir şekilde değerlendiremediğimize herkes mutabık. Hem üretim aşamasındaki kalitede hem de dünya piyasalarında fiyatının bizim kontrolümüz dışında, gereğinin çok altında satılıyor. Bununla ilgili mutlaka bir şeyler yapılabilir. Herkesin bakışı farklı olsa da, bir şeyler yapılabilir” diye konuştu.

“HÜKÜMET BU YIL 6 BİN TON KAYISI ALSIN”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç da, “Hükümetimizden bizim talebimiz fazla değil. Bu yıl 5-6 bin ton kayısı alsın, önümüzdeki yılda ürüne göre 10-15 bin ton kayısıyı alsın, milli eğitim ve askeri birliklere dağıtma fırsatı bulabilirsek, bu Malatya için verilecek en büyük müjdedir. Hem müstahsil hem esnaf hem de halk rahat edecek” dedi.