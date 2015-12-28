İhracatta Büyük Düşüş

Tüm aylarda geçen yılın aynı dönemlerine göre düşüş gösteren Malatya ihracatının 2015 yılının ilk 6 aydaki kaybı yüzde 30 ile yaklaşık 60 milyon dolar seviyesine ulaştı.

HAZİRAN AYI KAYBI: YÜZDE 35

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) hazırlamış olduğu “ Haziran 2015 dönemi ihracatçı firmaların kanuni merkezleri bazında sektör ihracat performansı” başlıklı istatistik raporu yayımlandı. Buna göre, Malatya’dan haziran 2015’te yapılan ihracat 21 milyon 347 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayın dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre; yüzde 35 oranında azaldı. Haziran 2014’te Malatya’nın ihracatı 32 milyon 654 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

ÖNEMLİ SEKTÖRLER DÜŞÜŞTE

Malatya’nın 1 milyon doların üzerinde aylık ihracat yapılan bazı sektörlerinde önemli düşüşler gözlendi. Haziran ayı ihracatında, Haziran 2014’te kuru meyve ihracatı 13 milyon 602 bin dolar olurken, bu rakam Haziran 2015’te yüzde 41 oranında azalarak 7 milyon 952 bin dolara düştü. Hazır giyim ihracatı Haziran 2014’te 9 milyon 587 bin dolar iken, bu rakam Haziran 2015’te yüzde 31 oranında düşerek 6 milyon 544 bin dolara geriledi. Su ürünleri ihracatı Haziran 2014’te 2 milyon 617 bin dolar iken, bu ihracat rakamı da Haziran 2015’te yüzde 82 oranında azalarak 464 bin dolar olarak gerçekleşti. Yaş meyve ve sebze ihracatı da Haziran 2014’te 1 milyon 360 bin dolar iken, bu ihracat rakamı da yüzde 82 oranında azalarak Haziran 2015’te 235 bin dolara düştü.

İHRACATTA 6 AYLIK KAYIP: YÜZDE 30

Malatya’nın 2015 yılı Ocak-Haziran ayı döneminde ilk 6 aylık ihracatı toplamda yüzde 30 oranında geçen yıla göre düşüş gösterdi. Buna göre 2014 yılının ilk 6 ayında 199 milyon 962 bin dolar ihracat gerçekleştiren Malatya, 2015 yılının ilk 6 ayında ise ihracatını yüzde 30 oranında düşüşle 140 milyon 203 bin dolar olarak gerçekleştirdi.

60 MİLYON DOLARIN 36 MİLYON DOLARI KAYISININ

Malatya’nın yılın ilk 6 ayındaki geçen yılın aynı dönemine göre ihracattaki 60 milyon dolar kaybının 36 milyon dolarını kuru meyve (kayısı) ihracatındaki kayıp oluşturuyor. Malatya’nın 2014 yılının ilk 6 ayındaki kuru meyve ihracatı 95 milyon 289 bin dolar iken, bu rakam 2015 yılının ilk 6 ayında yüzde 38 düşüşle 58 milyon 883 bin dolara düştü.2014 ile 2015 yılının ilk 6 ayındaki ihracata göre; hazır giyim ihracatı 49 milyon 92 bin dolardan 39 milyon 493 bin dolara, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatı 9 milyon 265 bin dolardan 6 milyon 19 bin dolara, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ihracatı 1 milyon 689 bin dolardan 1 milyon 55 bin dolara, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı 2 milyon 244 bin dolardan 888 bin dolara, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri ihracatı 13 milyon 572 bin dolardan 8 milyon 337 bin dolara, Tekstil ve Hammaddeleri ihracatı 11 milyon 485 bin dolardan 8 milyon 19 bin dolara, Yaş Meyve ve Sebze ihracatı 1 milyon 829 bin dolardan 650 bin dolara, Demir ve Demir Dışı Metalleri ihracatı 1 milyon 162 bin dolardan 590 bin dolara, Elektrik Elektronik ve Hizmet ihracatı 3 milyon 240 bin dolardan 2 milyon 335 bin dolara düştü.

MADENCİLİK VE MAKİNE SEKTÖRÜ İHRACATI ARTTI

Malatya’da ihracatı artan en önemli sektör Madencilik oldu. Maden ihracatı 2014 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 556 bin dolar iken, bu rakam bu yıl 3 milyon 141 bin dolara yükseldi. İkinci ihracatı artan sektör ise Makine ve aksamları ihracatı oldu. Makine ve aksamları ihracatı 2014 yılının ilk 6 ayında 2 milyon 876 bin dolar iken, bu rakam 2015 yılının ilk 6 ayında 5 milyon 766 bin dolara çıktı. Meyve Sebze ihracatında ise önemli bir değişiklik yaşanmadı. 2014 yılının ilk 6 ayında 2 milyon 760 bin dolar olan meyve sebze mamulleri ihracatı 2 milyon 736 dolar olarak gerçekleşti.