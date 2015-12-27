‘İhtiyaç 40 Bin Ünite Kan Ama..’

Basın mensuplarına “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı” anlatıldı. Malatya’nın bölge olmasıyla birlikte kan ayrıştırıcı hizmetlerin de verilmeye başlandığı bildirildi.

Malatya’da, Cengiz Topel Caddesi eski tapu binası arkasında 1 Mart 2014 tarihinde hizmete açılan Malatya Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi’nde, yapılan 6 aylık çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi aktarıldı.

Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Osman Özgül, Malatya, Elazığ ve Adıyaman illerinin bağlı bulunduğu Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi’nde, kan ayrıştırıcı hizmetler de verildiğini belirterek, 2015 yılına kadar bölgede 100’e yakın personelle hizmet vermiş olacaklarını bildirdi.

Malatya’nın yıllık kan ihtiyacının 40 bin ünite civarında olduğunu ancak Malatya’dan yılda 35 bin ünite civarında kan bağışı aldıklarına dikkat çeken Özgül, topladıkları kanın bölge illerindeki hastane ve tıp merkezlerine ulaştırdıklarını vurguladı.

Malatya’nın bölge olmasıyla birlikte kan ayrıştırıcı hizmetlerin de verilmeye başlandığı bildiren Özgül, Malatya’da en fazla Yeni Cami Meydanı ile eski Belediye Meydanı’nda kan bağışı aldıklarını söyledi.

Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Ferhan Altunbaşak ise, Kızılay hakkında bilgi aktardı. Altunbaşak ‘’Türk Kızılayı Ulusal Güvenli Kan Temini Programı’’ ile 144 yıllık köklü tarihi, bilgi birikimi, deneyimleri ışığında halk sağlığının korunmasıyla yakından ilgilenen Türk Kızılayı’nın bu alanda yürütmekte olduğu önemli faaliyetlerden bir tanesi de Kan Hizmetleridir. Türk Kızılayı; ülkemizin sağlık alanındaki ve sosyal alandaki problemlerinden biri olan güvenli kan temininde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefleyen “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı”nı, 2005 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı’nın himayesi altında başarı ile yürütmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün ve Avrupa Birliği’nin ilgili önerileri dikkate alınarak hazırlanan ve bu kuruluşlar tarafından en güvenilir kişi olarak tanımlanan gönüllü, düzenli, bilinçli ve karşılık beklemeyen bağışçılardan sağlanan kan; çağın gerektirdiği laboratuar işlemlerinden geçirilip, bileşenlerine ayrılarak hastanelere uygun ısı koşullarında ulaştırılmaktadır” ifadelerini kullandı.